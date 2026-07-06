25 человек погибли в результате аномальной жары в США

По данным властей, из-за недельной жары погибли по меньшей мере 25 человек. На Восточном побережье, юго-востоке и юго-западе страны объявлено предупреждение о жаре для 40 млн человек, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.

На Восточном побережье действовали предупреждения, поскольку индекс жары достиг 100–105 градусов по Фаренгейту (37,7 — 40,5 °C) в таких городах, как Филадельфия, Вашингтон, Балтимор, Роли, Чарльстон и Джексонвилл.

На юго-западе США, в некоторых районах Аризоны и Калифорнии, включая Финикс и Тусон, со вторника по четверг будет действовать предупреждение об экстремальной жаре, температура днем может достигать 46 °C.

По имеющимся данным, по меньшей мере 25 человек погибли из-за аномальной жары. Большинство смертельных случаев произошло в штате Нью-Джерси, где, по данным Департамента здравоохранения штата, в 10 округах погибли 22 человека.

По словам официальных лиц, два человека погибли в округе Хиндс, штат Миссисипи, и один — в округе Кук, штат Иллинойс.

По данным Департамента здравоохранения Нью-Йорка, более 378 человек обратились в отделения неотложной помощи из-за проблем со здоровьем, вызванных жарой.

По данным PowerOutages.us, без электричества остались тысячи людей на востоке США, в том числе более 215 000 в Мичигане, 151 700 в Пенсильвании и 94 200 в Нью-Джерси.

Ранее сообщалось, что в США около 162 млн человек находятся в зоне действия жары, которая охватывает 35 штатов.