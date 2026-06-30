Около 162 миллионов человек находятся в опасности в США из-за жары

В США около 162 млн человек находятся в зоне действия предупреждений о жаре, охватывающей 35 штатов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.

Ожидается, что к концу недели жара усилится, а температура поднимется до 35 – 40°C. Значения индекса жары, то есть того, как жара ощущается человеческим телом, – могут достигать 105 – 115 градусов по Фаренгейту (40,5 – 46°C).

К городам, находящимся в зоне риска, относятся Бостон, Нью-Йорк, Филадельфия, Балтимор, Вашингтон, Чикаго, Миннеаполис, Сент-Луис, Нэшвилл, Теннесси, Атланта, Орландо, Флорида и Кливленд.

По данным Национальной метеорологической службы, в понедельник днем температура в Чикаго составляла 33°C, но ощущалась как 39°C, а пиковая температура до среды прогнозировалась в диапазоне от 38 до 43°C. По данным службы, в Дейтоне, штат Огайо, ощущалась температура в 38°C.

Ожидается, что в Нью-Йорке в пятницу температура поднимется до 35°C, а индекс жары составит 106 градусов по Фаренгейту (41,1°C). В Вашингтоне и Роли (штат Северная Каролина) в конце этой недели температура поднимется до 39°C, а индекс жары составит 108 (42,2°C) и 107 (41,6°C) градусов по Фаренгейту соответственно.

Ранее сообщалось, что жара в Европе стала причиной более 1300 смертей.