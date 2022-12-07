НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

25 человек эвакуировали из-за пожара в общежитии в Петропавловске

7 Декабря 2022, 22:05
25 человек эвакуировали из-за пожара в общежитии в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске произошел пожар в пятиэтажном общежитии, передает корреспондент МИА Казинформ.

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, горели вещи в комнате на втором этаже общежития по адресу Пушкина, 43. К моменту прибытия пожарных хозяйка комнаты уже была на улице. Однако пятерых человек из общежития пришлось эвакуировать с помощью дыхательных аппаратов и мешков из-за сильного задымления.

«В результате пожара с отравлением угарным газом госпитализированы в больницу две женщины, 48 и 80 лет. Состояние средней степени тяжести. Эвакуировано всего 25 человек. Всех разместили в специально подогнанных автобусах. На улице сильный мороз. Причина пожара устанавливается», - проинформировали в пресс-службе.



Теги:
Новости по теме
Кафе горело в Алматинской области
Мужчина спас троих детей из горящего дома в Жетысуской области
220 человек эвакуировали из гостиницы в Павлодаре
Читайте также
Соперник Жанкоша Турарова прилетел в Казахстан и готов к бою
Незамерзший Экибастуз: история спасения шахтерского города
Кафе горело в Алматинской области
Junior Eurovision-2022: как проголосовать за Казахстан?
Привязавшего собаку к авто алматинца наказали
Корреспондент МИА «Казинформ» награждена международной премией Nevsky Award
Обзор мундиаля. 08 Декабря
Мужчина спас троих детей из горящего дома в Жетысуской области
Новости партнеров
Популярное
1 Избран новый председатель Верховного суда РК
2 Назначен исполняющий обязанности акима Караганды
3 Женис Касымбек назначен акимом Астаны
4 Алихан Смаилов представил нового акима Астаны
5 Акимом Карагандинской области назначен Ермаганбет Булекпаев

Лента новостей