25 человек эвакуировали из-за пожара в общежитии в Петропавловске

7 Декабря 2022, 22:05

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске произошел пожар в пятиэтажном общежитии, передает корреспондент МИА Казинформ.

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, горели вещи в комнате на втором этаже общежития по адресу Пушкина, 43. К моменту прибытия пожарных хозяйка комнаты уже была на улице. Однако пятерых человек из общежития пришлось эвакуировать с помощью дыхательных аппаратов и мешков из-за сильного задымления.

«В результате пожара с отравлением угарным газом госпитализированы в больницу две женщины, 48 и 80 лет. Состояние средней степени тяжести. Эвакуировано всего 25 человек. Всех разместили в специально подогнанных автобусах. На улице сильный мороз. Причина пожара устанавливается», - проинформировали в пресс-службе.



