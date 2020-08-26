25 автодорожных проектов по развитию местной сети реализуются в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области продолжается обновление автомобильных дорог областного и местного значений. Так, в этом году реализацией охвачено 25 проектов реконструкции и среднего ремонта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В частности, дорожные компании реконструируют автодороги Новодолинка - Шахан – Молодецкое, км 17-34, Осакаровка – Молодежное, км 69-81, Каражал - Атасу, км 0-28. Кроме того, реконструируются два моста на автомобильной дороге областного значения Новодолинка – Шахан - Молодецкое через реки Нура и Сокур.

Также в Карагандинской области ведется средний ремонт проектов Подъезд к селу Каракудук, км 0-11, Обход города Темиртау, км 0-4, Каркаралинск – Аманжолова – Аккоре – Сарыобалы, км 10-20, Пикет – Соналы – Изенды, км 0-14, Осакаровка - Озерное - 19 партсъезд, км 0-13, Подъезд к с. Кызылтау, км 9-18, Караганды – Самарка – Атасу - Айнабулак, км 0-24, км 61-81 и км 111-130.

Вместе с тем дорожники модернизируют автодороги местной сети Просторное - Жарык – Аксу – Аюлы – Актогай – Балхаш, км 371-396, Караганда – Тогызкудук – Ботакара, км 27-48, Каражал - Актау, км 31-61, Осакаровка – Молодежное, км 18-42,5, Аксу - Аюлы – Кайракты – Агадырь – Мойынты, км 45-71,4, Караганда – Ботакара - Акбел – Умуткер, км 0-36,3, Просторное – Жарык - Аксу-Аюлы – Актогай - Балхаш, км 0-33, Улытау – Бозтумсык - Малшыбай – Сатпаев, км 174-204, Караганда – Аягуз – Карагайлы – Каркаралинск, км 9-31, Караганда – Шахтинск – Есенгельды – Щербаковское – Киевка, км 100-123 и Улытау – Бозтумсык – Малшыбай – Сатпаев, км 20-40.

Напомним, общая протяженность местной сети в Карагандинской области составляет 5 984 км, из них доля автодорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, – 79%.