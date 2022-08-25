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25 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

25 Августа 2022, 07:00
25 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1992 году были установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Королевством Бедьгия. 22 июня 2021 г. посол Казахстана в Бельгии М. Баймухан вручил верительные грамоты Королю бельгийцев Филиппу. 8 сентября 2021 г. посол Бельгии в Казахстане А. Вантигем вручил верительные грамоты Президенту РК К. Токаеву.

Бельгия (Королевство Бельгия) - государство, находящееся на северо-западе Европы. Площадь 30 528 км2. Население 11 476,3 тыс. чел. (2019). Столица - г. Брюссель. Официальные языки: французский, нидерландский и немецкий. Денежная единица - евро. Глава государства - король. В соответствии с Конституцией он осуществляет законодательную (совместно с парламентом) и исполнительную (совместно с правительством) власть.

В 1994 году в Алматы был открыт Немецкий дом, ставший главным коммуникационным центром немцев Казахстана, символом казахстанско-германского сотрудничества. Это стало возможным при активном взаимодействии правительств двух стран Казахстана и Германии, а также финансовой поддержке Федерального правительства Германии.

В 2009 году на здании Успенского кафедрального собора, возведенного в Астане, были установлены купола. Это не просто крупнейшее церковное сооружение, но единственный кафедральный собор, построенный за последние двадцать лет в Центральной Азии. Он сможет вместить одновременно до четырех тысяч человек, его площадь - 900 квадратных метров, а высота в высшей точке купола - 68 метров.

В 2010 году комиссия Таможенного союза утвердила Единый реестр органов сертификации и испытательных лабораторий ТС. Это единый перечень субъектов, которые выдают сертификаты, подтверждающие безопасность продукта, единой для территории Таможенного союза формы.

В 2010 году пятьдесят серебряных и мельхиоровых предметов столового сервиза раскопали рабочие, ремонтировавшие фундамент Христо-Рождественского храма в Павлодаре. Приборы изготовлены, предположительно, в начале прошлого века иностранным мастером, судя по вензелям из латинских букв на ручках ножей.

В 2011 году известные казахстанские альпинисты Максут Жумаев и Василий Пивцов в составе международной команды во главе с Ральфом Дюймовицем покорили одну из самых сложных горных вершин мира Чогори (К2) - второй по высоте (8611 м) после Джомолунгмы. Маршрут экспедиции проходил по северной, китайской, стороне, которая считается самой опасной и сложной из всех существующих.

М. Жумаев стал первым альпинистом-казахом, вошедшим вместе с В. Пивцовым в клуб Q-14 - покорителей всех 14 восьмитысячников мира.

В 2011 году в Алматы на доме, где жила народная артистка СССР и КазССР, Халық қаһарманы Роза Багланова, была открыта мемориальная доска легендарной певицы.

О Розе Баглановой написано много книг, сложены поэтические произведения. Её имя включено в первый выпуск о женщинах мира англо-американской энциклопедии «Кто есть кто». Студия «Казахфильм» имени Ш. Айманова сняла документальный фильм «Наша Роза», рассказывающий о творческом пути артистки.

В 2016 году в Национальном музее Казахстана открылась выставка «История Великой степи», на которой были представлены портреты исторических личностей, мудрых правителей, храбрых воинов, батыров, служивших укреплению основ Мәңгілік Ел.

Главная цель выставки - воспитание патриотизма молодежи к своей стране и формирование нового исторического мировоззрения казахстанцев посредством художественного переосмысления важнейших исторических событий и судьбоносных личностей Великой Степи.

В 2016 году по результатам конкурса «Тіл тұғыры-2016» среди средств массовой информации Международное информационное агентство «Казинформ» признано лучшим в номинации «Лучшее СМИ, вносящее вклад в расширение сферы употребления государственного языка» за публикацию материалов на казахском языке, а также за их публикацию в латинской и арабской графике для распространения новостей в других странах.

В 2017 году в рамках международного экономического форума «Евразийская неделя» МИА «Казинформ» награждено статуэткой Евразийской экономической комиссии за высокий профессионализм и творческий подход в освещении вопросов интеграционной повестки. Для участия в «Евразийской неделе» в Астану прибыли представители органов государственной власти, деловых кругов и бизнес-сообщества из 42 стран. На мероприятии собрались более 2 000 человек. Наряду со странами союза и СНГ большую заинтересованность в участии проявили государства Юго-Восточной и Южной Азии, Ближнего Востока, Европы, Африки и Северной Америки.

В 2017 году председатель правления АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан», президент Тюркской академии Дархан Кыдырали был награжден одной из самых высших наград в Венгрии - орденом «За заслуги». Он награжден по предложению премьер-министра за вклад в сохранении трудов известного тюрколога Иштвана Коныра Мандоки и за укрепление научного и культурного сотрудничества.

В 2017 году Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в ходе встречи с представителями татарского этнокультурного центра Алматинской области передал акиму области Амандыку Баталову печатную и электронную копию рукописи Арипа Танирбергенова «Айтыс Биржан Сал и Акын Сары». Литературное произведение в рамках популяризации идеи программы «Рухани жаңғыру» имеет особую значимость и теперь один из шедевров устной народной песенной поэзии станет ярким дополнением коллекции историко-культурного наследия области.

В 2017 году в музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина стартовал I Международный театральный фестиваль Прикаспийских стран, для участия в котором были приглашены профессиональные драматические и музыкально-драматические театры прикаспийских и тюркоязычных стран. Каждая страна (театры из Казахстана, Азербайджана, Ирана и России) представила свои коллективы со спектаклем классического или национального репертуара.

Цели и задачи фестиваля: усиление сотрудничества в области театрального искусства и внесение вклада в дальнейшее укрепление культурных и духовных связей Прикаспийских стран, развитие театрального искусства и стимулирование творческих инициатив театров.

В 2017 году национальные операторы WorldSkills в Казахстане, Армении, Беларуси и России подписали декларацию о создании новой макрорегиональной структуры Worldskills Eurasia.

Новая структура станет шестым макрорегиональным объединением WorldSkills International. Помогать WorldSkills Eurasia в реализации задач будут межправительственные органы и организации, такие как Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия, Евразийский банк развития и Шанхайская организация сотрудничества.

В 2017 году казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова успешно выступила в соревнованиях в тройном прыжке на этапе «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе (Швейцария). Она заняла первое место, показав результат 14 метров 55 сантиметров.

В 2018 году в городе Кокшетау состоялось торжественное открытие улицы имени одного из великих биев казахского народа Бапан би. На улице Бапан би судейским корпусом областного суда был установлен билборд с изображением великого предка.

Бапан би родился в 1755 г. в окрестностях Ерейментау. Умер в 1849 г. Могила находится возле озера Коржынкуль, где в данное время возвышается мазар Саккулак бия. Его умение справедливо решать межродовые споры, знаменитые высказывания и изречения послужили для его высокого авторитета среди канжыгалинцев. Защищая интересы простых людей, всегда выступал против царского режима и местных административных чиновников.

В 2020 году Национальный Банк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты «QAZAQSTAN KONSTITÝSIASYNA 25 JYL» из сплава мельхиор номиналом 200 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге. Выпуск монет был приурочен к 25-летию Конституции Республики Казахстан.

Монеты качеством «proof-like» изготовлены из сплава мельхиор МН 25, массой 15 грамм, диаметром 33 мм, номиналом 200 тенге, тиражом 3 000 штук. На монетах применена технология золочения. Монеты качеством «uncirculated» изготовлены из сплава нейзильбер МНЦ 15-20, массой 11,17 грамма, диаметром 31 мм, номиналом 100 тенге, тиражом 50 000 штук.

В 2020 году казахстанско-китайский фильм «Композитор» завоевал награды в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль» премии «Красный кленовый лист» на 8-м Ванкуверском международном фестивале китайского кино.

Фильм «Композитор» повествует об истории жизни известного китайского композитора Сянь Синхая в Алматы во время Второй мировой войны и о его дружбе с известным казахстанским композитором Бахытжаном Байкадамовым.

В 2021 году победительница «Славянского базара в Витебске», певица Рухия Байдукенова подарила свою статуэтку родному краю - Алматинской области. Статуэтка была передана в областной музей.

«Наверное, после «Славянского базара» это в первый раз, когда я так взволнована. Конечно, уважение народа очень ценно, но признание и любовь родных земляков ни с чем несравнимое чувство!» - написала певица.

В 2021 году состоялась церемония вручения экзекватуры и патента почетного консула Казахстана в бельгийской провинции Валлонский Брабант.

Новым почетным консулом Республики Казахстан стала Анна Сусарова - бельгийский адвокат, соучредитель адвокатского бюро «Праволекс», которое специализируется на юридическом сопровождении и поддержке иностранных граждан в Бельгии.


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