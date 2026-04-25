25 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

53 года назад (1973) родился АМРИН Азамат Кеменгерович — первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

Родился в Северо-Казахстанской области.

Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, экономика и менеджмент в агропромышленном комплексе (1996).

Трудовая деятельность: рабочий, помощник комбайнера совхоза «Корнеевский» Московского района СКО (1989-1990); экономист-менеджер агропромышленного комплекса «Сары-Арка» (г. Акмола) (1996-1997); старший налоговый инспектор налогового управления по СКО (г. Петропавловск) (1997-1999); начальник отдела управления принудительного взимания налогов налогового комитета по СКО (1999-2000); заместитель председателя Налогового комитета по Мамлютскому району СКО (2000-2002); председатель Налогового комитета по району Шал акына СКО (2002-2004); заместитель председателя Налогового комитета по СКО Налогового комитета Министерства финансов РК (2004-2008); аким района Шал акына СКО (2008-2011); начальник управления финансов Северо-Казахстанской области (2011-2012); заместитель директора департамента налоговой и таможенной политики Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (2013-2014); директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2015-2020); вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (2020-2025).

На занимаемой должности — с февраля 2025 года.

53 года назад (1973) родился ПАРЫГИН Александр Владимирович — заслуженный мастер спорта Казахстана по современному пятиборью, Олимпийский чемпион 1996 года.

Родился в городе Алматы. Окончил Казахский государственный институт физической культуры (1998), тренер.

Трудовая деятельность: инструктор по спорту ДШНК (1990-1997).

Многократный чемпион РК; серебряный призёр чемпионата Азии (Пекин, 1993); победитель XII Азиатских игр (Хиросима, 1994); серебряный призёр Кубка мира (Италия, 1994); Олимпийский чемпион по современному пятиборью (Атланта, 1996).

С 1997 года проживает в Австралии. На Олимпиаде-2004 в Афинах выступал за Австралию (27 место).

51 год назад (1975) родился АКБАРОВ Ерлан Есеналиевич — вице-министр энергетики Республики Казахстан.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне Туркестанской) области.

Окончил Казахский политехнический университет им. В. И. Ленина, Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати, Карагандинский технический университет.

Трудовая деятельность: оператор «ОзенМунайгаз» г. Жанаозен (1998); инженер-геолог АО «Казбургаз» г. Тараз (2002-2005); заместитель руководителя РГУ «Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК „Южказнедра“ г. Алматы (2018-2019); руководитель РГУ „Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК „Южказнедра“ г. Алматы (2019); заместитель председателя правления АО „Национальная геологоразведочная компания „Казгеология“ (2020-2021); председатель Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (2022-2023); председатель Комитета геологии Министерства промышленности и строительства РК (2023-2025).

На занимаемой должности — с ноября 2025 года.

133 года назад (1893-1968) родился КУАНЫШБАЕВ Калыбек — казахский актер, один из основателей казахского профессионального театрального искусства, народный артист СССР, лауреат Сталинской премии (1952).

Родился в Каркаралинском уезде Семипалатинской области. Первые выступления относятся к началу 1920-х годов, когда он участвовал в Кояндинской ярмарке недалеко от Семипалатинска в составе «бродячей труппы», в которую входили певцы, борцы, жонглеры, танцоры и другие.

Трудовая деятельность: в 1925 году участвовал в создании первого профессионального казахского театра в Кзыл-Орде (ныне Казахский государственный академический театр драмы имени М. О. Ауэзова в Алма-Ате). В 1928 году вместе с этим театром приехал в Алма-Ату и проработал в этой труппе до 1964 года.

Среди его лучших театральных ролей: Нысан Абыз («Енлик — Кебек» М. О. Ауэзова), Танеке («Ночные раскаты» М. О. Ауэзова), Абай («Абай» М. О. Ауэзова и Л. С. Соболева), Кунанбай (по роману «Путь Абая» М. О. Ауэзова), Балуан («Трагедия поэта» Г. М. Мусрепова), Городничий («Ревизор» Н. В. Гоголя), Брабанцио («Отелло» У. Шекспира), Баптиста («Укрощение строптивой» У. Шекспира).

С 1937 года снимался в кино, среди его ролей: Байбол в фильме «Амангельды», Абай в фильме «Песни Абая», Бергалиев в фильме «Золотой рог», Чингиз в фильме «Его время придет». Занимался педагогической работой. Писал короткие пьесы, скетчи, юморески, сатирические стихи для радио и эстрады. Им выпущены два сборника сатирических стихотворений «Түйреуiш» («Шпилька») и «Шаншарлар» («Остряки»). Автор (совместно с Ш. Хусаиновым) пьес «Шаншарлар» («Острословы»), поставленной Казахским театром драмы им. М. Ауэзова в 1948 году, и «Ақ жаулық — көк жаулық».

Награжден орденами «Знак Почета» (1938), Трудового Красного Знамени (1945), двумя орденами Ленина; медалями.