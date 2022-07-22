22 Июля 2022 08:25

2480 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2480 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 326 190 случаев, из них:

в городе Нур-Султане – 796,

в городе Алматы – 722,

в городе Шымкенте – 105,

в Акмолинской области – 62,

в Актюбинской области – 25,

в Алматинской области – 90,

в Жетысуской области - 109,

в Атырауской области – 47,

в ВКО – 9,

в Абайской области - 31,

в Жамбылской области – 82,

в ЗКО – 31,

в Карагандинской области – 165,

в Улытауской области - 20,

в Костанайской области – 37,

в Кызылординской области – 40,

в Мангистауской области – 32,

в Павлодарской области – 26,

в СКО – 25,

в Туркестанской области – 26.