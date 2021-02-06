246 неплательщиков алиментов задержаны в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 246 неплательщиков алиментов, скрывавшиеся от судебных исполнителей, задержаны в 2020 году полицией Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

В их числе - бывший супруг алматинки Асем Султанбековой, которая одна воспитывает двух сыновей, 8 и 10 лет. Мужчина два года не исполнял решение суда, умышленно прятался от судебного исполнителя.

«В наше производство от частного судебного исполнителя поступил документ об оказания содействия в розыске гр. А., который, по его данным, намеренно уклонялся от выплаты алиментов своим детям. Несмотря на то, что мужчина официально нигде не работал, постоянного места жительства не имел, его местонахождение было установлено сотрудниками нашего подразделения. Он передан инициатору розыска. Отмечу, что в минувшем году 246 неплательщиков алиментов были вычислены и задержаны», - сообщил начальник управления миграционной службы ДП города Алматы полковник полиции Асхат Бутунчинов.

Асель Султанбекова с сыновьями сейчас живет в доме пожилой мамы – пенсионерки. Работает она официанткой. Однако этого дохода женщине не хватает, чтобы содержать семью. Как выяснилось, никакой помощи от отца мальчишек нет.

«Я написала заявление в полицию, чтобы нашли бывшего мужа. Они это сделали очень быстро, за что полицейских искренне благодарю» , - сказала Асель Султанбекова.



