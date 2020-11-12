245 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 245 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 59

Акмолинская область - 36

Актюбинская область - 3

Алматинская область - 5

Восточно-Казахстанская область - 71

Жамбылская область - 2

Западно-Казахстанская область - 21

Карагандинская область - 12

Костанайская область - 13

Павлодарская область - 23

Итого выздоровевших в Казахстане - 108632.