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245 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
12 Ноября 2020 08:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 245 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 59
Акмолинская область - 36
Актюбинская область - 3
Алматинская область - 5
Восточно-Казахстанская область - 71
Жамбылская область - 2
Западно-Казахстанская область - 21
Карагандинская область - 12
Костанайская область - 13
Павлодарская область - 23
Итого выздоровевших в Казахстане - 108632.
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