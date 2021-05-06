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    08:00, 06 Май 2021 | GMT +6

    2443 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2443 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 398,

    город Алматы - 651,

    город Шымкент - 70,

    Акмолинская область - 101,

    Актюбинская область - 86,

    Алматинская область - 200,

    Атырауская область - 83,

    Восточно-Казахстанская область - 84,

    Жамбылская область - 69,

    Западно-Казахстанская область - 151,

    Карагандинская область - 245,

    Костанайская область - 25,

    Кызылординская область - 32,

    Мангистауская область - 60,

    Павлодарская область - 123,

    Северо-Казахстанская область - 29,

    Туркестанская область - 36.

    Всего в стране выявлено 334812 заболевших.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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