08:00, 06 Май 2021 | GMT +6
2443 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2443 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 398,
город Алматы - 651,
город Шымкент - 70,
Акмолинская область - 101,
Актюбинская область - 86,
Алматинская область - 200,
Атырауская область - 83,
Восточно-Казахстанская область - 84,
Жамбылская область - 69,
Западно-Казахстанская область - 151,
Карагандинская область - 245,
Костанайская область - 25,
Кызылординская область - 32,
Мангистауская область - 60,
Павлодарская область - 123,
Северо-Казахстанская область - 29,
Туркестанская область - 36.
Всего в стране выявлено 334812 заболевших.