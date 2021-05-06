2443 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2443 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 398,

город Алматы - 651,

город Шымкент - 70,

Акмолинская область - 101,

Актюбинская область - 86,

Алматинская область - 200,

Атырауская область - 83,

Восточно-Казахстанская область - 84,

Жамбылская область - 69,

Западно-Казахстанская область - 151,

Карагандинская область - 245,

Костанайская область - 25,

Кызылординская область - 32,

Мангистауская область - 60,

Павлодарская область - 123,

Северо-Казахстанская область - 29,

Туркестанская область - 36.

Всего в стране выявлено 334812 заболевших.