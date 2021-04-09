08:01, 09 Апрель 2021 | GMT +6
2440 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2440 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 446,
город Алматы - 717,
город Шымкент - 72,
Акмолинская область - 101,
Актюбинская область - 116,
Алматинская область - 254,
Атырауская область - 149,
Восточно-Казахстанская область - 49,
Жамбылская область - 38,
Западно-Казахстанская область - 110,
Карагандинская область - 169,
Костанайская область - 33,
Кызылординская область - 43,
Мангистауская область - 33,
Павлодарская область - 38,
Северо-Казахстанская область - 49,
Туркестанская область - 23.
Всего в стране выявлены 263 943 заболевших.