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    08:01, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    2440 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2440 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 446,

    город Алматы - 717,

    город Шымкент - 72,

    Акмолинская область - 101,

    Актюбинская область - 116,

    Алматинская область - 254,

    Атырауская область - 149,

    Восточно-Казахстанская область - 49,

    Жамбылская область - 38,

    Западно-Казахстанская область - 110,

    Карагандинская область - 169,

    Костанайская область - 33,

    Кызылординская область - 43,

    Мангистауская область - 33,

    Павлодарская область - 38,

    Северо-Казахстанская область - 49,

    Туркестанская область - 23.

    Всего в стране выявлены 263 943 заболевших.


    Теги:
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