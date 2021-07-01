РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:01, 01 Июль 2021 | GMT +6

    2436 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2436 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 807,

    город Алматы - 305,

    город Шымкент - 143,

    Акмолинская область - 50,

    Актюбинская область - 66,

    Алматинская область - 52,

    Атырауская область - 98,

    Восточно-Казахстанская область - 78,

    Жамбылская область - 27,

    Западно-Казахстанская область - 121,

    Карагандинская область - 394,

    Костанайская область - 51,

    Кызылординская область - 35,

    Мангистауская область - 81,

    Павлодарская область - 64,

    Северо-Казахстанская область - 20,

    Туркестанская область - 44.

    Всего в стране выявлены 425573 заболевших.


    Теги:
    Здравоохранение Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:34
    Экспорт товаров из Казахстана в Китай сокращается
    Сегодня, 09:26
    Инвесторы получат поддержку от прокуратуры ВКО
    Сегодня, 09:20
    Гребцы Кирилл Тубаев и Тимофей Емельянов завоевали бронзовые медали Азиатских игр
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!