2436 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2436 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 807,

город Алматы - 305,

город Шымкент - 143,

Акмолинская область - 50,

Актюбинская область - 66,

Алматинская область - 52,

Атырауская область - 98,

Восточно-Казахстанская область - 78,

Жамбылская область - 27,

Западно-Казахстанская область - 121,

Карагандинская область - 394,

Костанайская область - 51,

Кызылординская область - 35,

Мангистауская область - 81,

Павлодарская область - 64,

Северо-Казахстанская область - 20,

Туркестанская область - 44.

Всего в стране выявлены 425573 заболевших.