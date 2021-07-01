08:01, 01 Июль 2021 | GMT +6
2436 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2436 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 807,
город Алматы - 305,
город Шымкент - 143,
Акмолинская область - 50,
Актюбинская область - 66,
Алматинская область - 52,
Атырауская область - 98,
Восточно-Казахстанская область - 78,
Жамбылская область - 27,
Западно-Казахстанская область - 121,
Карагандинская область - 394,
Костанайская область - 51,
Кызылординская область - 35,
Мангистауская область - 81,
Павлодарская область - 64,
Северо-Казахстанская область - 20,
Туркестанская область - 44.
Всего в стране выявлены 425573 заболевших.