242 участка будут работать на выборах акимов сельских округов в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области решениями районных, городских территориальных избирательных комиссий в 60 из 181 сельского округа пройдут прямые выборы нового формата. Об этом сообщил председатель территориальной избирательной комиссии Туркестанской областной Алибек Умралиев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

По его словам, если в акимат сельского округа будут представлены по одному кандидату от каждой политической партии, то ограничения на самовыдвиженцев не будут.

«Во время выборов в регионах будут работать 242 участка. Ожидается, что всего в выборах примут участие 262 500 голосующих. Во время выборов на всех участках области будут строго соблюдаться карантинные требования. Срок представления в сельский акимат начался 26 июня и закончился 9 июля в 18:00 часов. На сегоднязарегистрировано 285 кандидатов, после проверки их соответствия требованиям осталось 252 кандидата», - сказал председатель областной территориальной избирательной комиссии.