242 случая падения деревьев зафиксировали в Алматы с начала года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с начала года зафиксированы 242 случая падения деревьев и больших веток, из них 69 на автомобили, передает корреспондент МИА «Казинформ».

И.о. руководителя управления зеленой экономики Алматы Серик Адильбаев в ходе брифинга РСК сообщил, что падение деревьев и веток на территории города происходили из-за неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, обильные дожди, мокрый снег).

«С начала года выявлено 242 случая падения деревьев и больших веток (в том числе, падения деревьев – 185, большие ветки - 57). Работы по ликвидации выполнены силами коммунальных служб аппаратов акимов районов и службой спасения города Алматы. Падение деревьев на автомашину – 69 фактов», - сказал спикер.

Ранее Серик Адильбаев отметил , что в Алматы произрастают 2 802 737 деревьев, из них 84 628 - аварийные.