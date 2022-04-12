РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:06, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    242 случая падения деревьев зафиксировали в Алматы с начала года

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с начала года зафиксированы 242 случая падения деревьев и больших веток, из них 69 на автомобили, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    И.о. руководителя управления зеленой экономики Алматы Серик Адильбаев в ходе брифинга РСК сообщил, что падение деревьев и веток на территории города происходили из-за неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, обильные дожди, мокрый снег).

    «С начала года выявлено 242 случая падения деревьев и больших веток (в том числе, падения деревьев – 185, большие ветки - 57). Работы по ликвидации выполнены силами коммунальных служб аппаратов акимов районов и службой спасения города Алматы. Падение деревьев на автомашину – 69 фактов», - сказал спикер.

    Ранее Серик Адильбаев отметил , что в Алматы произрастают 2 802 737 деревьев, из них 84 628 - аварийные.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Экология Алматы Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Сегодня, 03:33
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!