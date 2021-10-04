2419 тонн сена сгорело в ВКО из-за несоблюдения правил пожарной безопасности

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане с начала пожароопасного периода сгорело уже 2419 тонн сена. Огнеборцы практически еженедельно ликвидируют загорания как на открытой территории, где складируются грубые корма, так и на территории сеновалов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Наибольшее количество пожаров зарегистрированы в Тарбагатайском, Аягозском, Бескарагайском и Кокпектинском районе.

Основными причинами возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем, несоблюдение требований пожарной безопасности.

Так, 3 октября в Курчумском районе во дворе жилого частного дома горело сено 10 тонн, огонь перекинулся на деревянные конструкции хозпостройки, спасатели лкивидировали огонь на площади 2 кв.м.

4 октября около 5 часов утра в Бескарагайском районе на территории крестьянского хозяйства горело складируемое сено 150 тонн Предварительная причина пожара – поджог. В ликвидации пожара участвовали силы и средства спасателей ДЧС ВКО, лесничества и крестьянского хозяйства.

4 октября в дачном массиве «Восточный» города Семея во время транспортировки сена на автомобиле «Камаз» произошло возгорание складированного сена в тюках - 6 тонн, горели сгораемые детали обшивки кабины, панель приборов, салона, покрышки колес, полуприцеп на общей площади 20 кв. м., также огнем поврежден деревянный столб ЛЭП. Предварительными версиями причин пожара рассматриваются версии неосторожного обращения с огнем и термического воздействия электродугового разряда, возникшего при образовании межфазного короткого замыкания на воздушной ЛЭП в результате соприкосновения с сеном.

«В целях предотвращения пожаров с руководителями и работниками сельскохозяйственных предприятий, жителями дачных массивов на постоянной основе проводятся инструктажи, сходы, распространяются агитационные материалы», - рассказал Болат Нурдыбаев, заместитель начальника ГУ «СПиАСР» ДЧС ВКО.

ДЧС ВКО предупреждает:

- площадки для размещения скирд необходимо опахивать по периметру полосой шириной не менее 4 метров;

- расстояние от края распаханной полосы до скирды расположенной на площадке, должно быть не менее 15 метров, а до отдельно стоящей скирды - не менее 5 метров;

- площадь основания стога не должна превышать 150 кв. метров, а штабеля прессованного сена - 500 кв. метров;

- противопожарные расстояния между отдельными штабелями, навесами и скирдами (стогами) должны быть не менее 20 метров;

- штабеля грубых кормов размещаются на расстоянии не менее 15 метров до оси линий связи, не менее 50 метров до зданий, сооружений и лесных насаждений, за пределами полос отвода и охранных зон железных дорог, придорожных полос автомобильных дорог и охранных зон воздушных линий электропередачи;

На полях запрещается:

- работа тракторов, самоходных шасси и автомобилей без капотов или с открытыми капотами;

- применение паяльных ламп для выжигания пыли в радиаторах двигателей;

- сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях;

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах.

В случае пожара звоните в противопожарную службу по телефону 101 или экстренную службу 112.