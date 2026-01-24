24 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

75 лет назад (1951) родился АСКАРОВ Алибек Асылбаевич — казахский писатель, профессиональный издатель, лауреат Государственной премии Республики Казахстан. Почетный гражданин Восточно-Казахстанской области.

Фото: adebiportal.kz

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Алматинское художественное училище; Казахский государственный университет (КазГУ), журналистика.

Трудовая деятельность: редактор-оформитель, литературный сотрудник, заведующий отделом, ответственный секретарь республиканского журнала «Білім және еңбек» (ныне — «Зерде») (1975-1986); главный редактор издательства «Өнер» (1986-1991); старший референт внутренней политики аппарата Президента и Кабинета министров РК (1991-1993); заместитель, первый заместитель министра печати и информации (с 1993 года); директор департамента издательства и полиграфии Министерства культуры, информации и общественного согласия (1998-2004); главный инспектор, заместитель заведующего отделом Администрации Президента РК (с 2005 года); директор Академической национальной библиотеки, г. Астана (2012-2014); директор Национальной библиотеки РК, г. Алматы (2014-2016); генеральный директор Национальной государственной книжной палаты РК, Алматы (2016-2019); генеральный директор Национального центра «Тіл-Қазына» РК (2019-2021); директор ГУ «Центр геральдических исследований» Комитета по делам архивов и управлению документацией Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (2021).

Его книги «Құтмекен», «Тайға толғауы», «Жасыл әлемге саяхат», «Ерте түскен бозқырау», «Өр Алтай, мен қайтейін биігіңді», «Мұнар тауды, мұзарт шыңды аңсаймын», «Социализм әңгімелері», «Социализм хикаяттары», «Әйел парасаты», «Алтай — алтын бесік, атажұрт» занимают важное место в золотом фонде казахской литературы. Произведения «Родники рождаются в горах», «Скрип соленого сердца» изданы на русском языке. Роман «Өр Алтай, мен қайтейін биігіңді» издан отдельной книгой в Пекине.

73 года назад (1953) родился ШИНАРБАЕВ Ермек Бектасович — кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, заслуженный деятель искусств Республики Казахстан.

Фото: brod.kz

Родился в Алматы. Окончил актерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии (мастерская народного артиста СССР, профессора Б. Бабочкина); режиссерский факультет (мастерская народного артиста СССР, профессора Сергея Герасимова).

Трудовая деятельность: работал на киностудии «Казахфильм» (1974); режиссер короткометражной картины «Красавица в трауре» (1981); автор документального фильма «Мажит Бегалин», документальных лент «Новая волна», «Родео», «Монологи у рояля»; художественный руководитель объединения «Алем» (1989); директор Национального продюсерского центра в Алма-Ате (1996); арт-директор и режиссер компании «Eurasia Film Production» (2005).

Его режиссерским дебютом в игровом кино стала «Сестра моя Люся» (1985), удостоенный специального приза на Международном кинофестивале в Амьене в 1987 году. Снятая Шинарбаевым в 1989 году картина «Месть» также имела значительный успех и была удостоена ряда международных наград. Новую главу в творчестве режиссера открывает картина «Место на серой треуголке» (1993), участвовавшая в конкурсе кинофестиваля в Локарно и получившая приз «Золотой Леопард» и приз жюри ФИПРЕССИ. Среди снятых им картин: «Слабое сердце» (1994), получившее специальный приз жюри на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне, сериал «Перекресток» (1996), документальные фильмы «Дуэт», «Играем Брамса», «Концерт в Барбикан холл» (1998) и «Мастер-класс» (1999).

Среди последних работ — историческая драма «Потерянный рай» (2006), мелодрама «Письма к ангелу» (2008), представленная на 31-м Московском кинофестивале, романтическая картина «Астана — любовь моя» (2010).

58 лет назад (1968) родился АСАНОВ Бауржан Конирбаевич — председатель правления НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» при МСХ РК.

Фото: Gov.kz

Родился в Караганде. Окончил Московскую ветеринарную академию им. К. И. Скрябина, ветеринарный врач (1992); Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова (2003); Карагандинский экономический университет «Казпотребсоюза», экономист (2009).

Трудовая деятельность: ветеринарный врач ОПВК АП «Нура» (1992); директор ТОО «АЗиЯ» (1996-2006); начальник самостоятельных отделов сельского хозяйства, земельных отношений Караганды (2006-2009); начальник отдела планирования, прогнозирования и использования земель управления земельных отношений Карагандинской области (2009-2011); начальник управления, заместитель начальника управления сельского хозяйства Карагандинской области (2011-2013); начальник управления политики занятости населения департамента занятости населения МТСЗН РК (2013); начальник управления сельского хозяйства Карагандинской области (2013-2016); руководитель управления ветеринарии Карагандинской области (2016-2017); аким Абайского района Карагандинской области (2017-2022); заместитель акима Карагандинской области (2022-2025).

На занимаемой должности — с октября 2025 года.

52 года назад (1974) родился УРАЗГУЛОВ Расул Кабдуллович — заведующий отделом актуальных вопросов безопасности Совета Безопасности Республики Казахстан.

Фото: Akorda

Родился в Павлодарской области. Окончил Акмолинский финансово-экономический техникум; Семипалатинский государственный университет имени Шакарима; Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова.

Трудовая деятельность: ведущий, главный специалист Павлодарского облфинуправления (1994-1998); экономист, ведущий экономист, главный специалист, начальник отдела, заместитель начальника управления АПК и охраны окружающей среды Министерства финансов РК (1998-2002); начальник управления, заместитель директора департамента планирования расходов отраслевых органов Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2002-2006); директор департамента (начальник управления) экономики и бюджетного планирования Карагандинской области (2006-2009); первый заместитель акима Карагандинской области (2009-2010); заместитель руководителя Центрального аппарата НДП «Нур Отан» (2010-2014); руководитель аппарата акима Павлодарской области (2014-2018); руководитель управления стратегического и бюджетного планирования Астаны (2018-2019); заместитель заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2019-2021).

На занимаемой должности — с сентября 2023 года.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін», тремя юбилейными медалями.

51 год назад (1975) родился БАЛКЕН Мадияр Темирулы — судья Верховного суда Республики Казахстан.

Фото: sud.gov.kz

Родился в Алматы. Окончил Международный казахско-турецкий университет имени Х. А. Яссауи (1996); Казахскую государственную юридическую академию (аспирантура), юрист (1999).

Трудовая деятельность: преподаватель, старший преподаватель, доцент Высшей школы права «Адилет» (1996-2005); юрист ТОО «Евразия СТ», советник, директор юридической службы Группы компаний «TURKUAZ» (2001-2005); судья специализированного межрайонного экономического суда Южно-Казахстанской области (2006-2009); председатель специализированного межрайонного экономического суда г. Астана (2009-2012); председатель апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Южно-Казахстанского областного суда (2012-2015); судья-координатор по взаимодействию со СМИ (2016), судья-координатор по международным связям Верховного суда Республики Казахстан (2016); секретарь Совета судей Республики Казахстан (2016).

На занимаемой должности — с декабря 2015 года.

50 лет назад (1976) родился ШАРБИЕВ Нуркен Кожамуратович — первый вице-министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Фото: primeminister.kz

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Акмолинский аграрный университет имени С. Сейфуллина, специальность «Экономика и менеджмент АПК» (1998); Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, специальность «Юриспруденция» (2012).

Трудовая деятельность: главный экономист крестьянского хозяйства (1998); ведущий, главный специалист департамента земледелия, департамента стратегии и госрегулирования, управления индикативного планирования и экономического анализа МСХ РК (2000-2002); работа на руководящих должностях в структуре МСХ РК (2002-2011); директор департамента стратегического планирования Министерства индустрии и новых технологий (2011-2012); заместитель директора департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии (Москва) (2012-2013); управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (2013-2014); работа в частной организации (2014-2017); заместитель председателя правления АО «КазАгроФинанс» (2017-2018); председатель правления АО «СПК «Тараз» (2018-2020); управляющий директор — директор департамента НПП «Атамекен» (2020-2022); руководитель секретариата Проектного офиса «Ауыл аманаты» партии «AMANAT» (06.2022-01.2023); вице-министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан (01.2023-05.2023).

На занимаемой должности — с мая 2023 года.

46 лет назад (1980) родился ЕЛГЕЗЕК Акберен Елгезекулы — поэт, лауреат государственной молодежной премии «Дарын».

Фото: Kazinform

Родился в Алматы. Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби, историк, преподаватель истории.

Трудовая деятельность: ведущий специалист общественно-политического отдела департамента внутренней политики г. Алматы (2002-2003); советник президента РОО «Национальная инженерная академия РК», директор Информационно-аналитического центра г. Алматы, начальник отдела по работе с молодежными организациями КазНУ имени аль-Фараби. Главный редактор издательства «Атажұрт» Всемирной ассоциации казахов, директор Института гармоничного развития человека Национального научно-практического образовательного и оздоровительного центра «Бөбек» (2003-2015); главный специалист отдела общественного мониторинга аппарата акима Южно-Казахстанской области (2016); заместитель руководителя аппарата акима Южно-Казахстанской (Туркестанской) области (2016-2017); член Национального совета общественного доверия при Президенте РК (2022).

45 лет назад (1981) родилась ШЕГАЙ Виктория Вильгельмовна — вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Фото: primeminister.kz

Родилась в городе Шымкент. Окончила Международный Казахско-турецкий университет им. Х. А. Ясави; Университет «Мирас»; Казахский национальный исследовательский технический университет им. К. И. Сатпаева.

Трудовая деятельность: ведущий специалист отдела расчетных операций ЗАО «Государственный накопительный пенсионный фонд», г. Алматы (2004); ведущий специалист, директор Департамента в ЗАО «Государственный накопительный пенсионный фонд», АО «Государственный накопительный пенсионный фонд», АО «ЕНПФ» (2004-2017); внештатный сотрудник АО «Государственный фонд социального страхования» (2017-2018); руководитель управления, директор Департамента политики социального страхования, базового социального и пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты населения РК (2018-2022); старший научный сотрудник, руководитель сектора регуляторной политики РГП на ПХВ «Республиканский научно-исследовательский институт по охране труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан» (2022-2023); директор Департамента социального обеспечения и социального страхования Министерства труда и социальной защиты населения РК (12.2023-06.2025).

На занимаемой должности — с июня 2025 года.

40 лет назад (1986) родился НУРАЛИЕВ Айдар Аллабергенович — генеральный директор ТОО «Самрук-Казына Бизнес Сервис».

Фото: ru.skbs.kz

Окончил Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби, бакалавр международного права; Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби, магистр права; University College London, магистр проектного управления (Msc Project and enterprise management); Geneva Business School, степень Executive MBA; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, магистр финансов.

Трудовая деятельность: ведущий специалист отдела организационно-контрольной работы аппарата акима ЗКО (2008-2010); эксперт управления взаимодействия рейтинговыми агентствами и международными экономическими организациями департамента международных отношений Министерства экономики и бюджетного планирования РК; эксперт Центра стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК (2010-2012); заместитель руководителя аппарата акима ЗКО (2012-2014); заместитель директора департамента международных финансовых отношений Министерства финансов РК (2016); руководитель управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области (2017-2020); директор департамента стратегического и информационного развития Министерства энергетики РК (2020); заместитель акима Западно-Казахстанской области (2020-2021); заместитель председателя правления НАО «ФСМС» (2024).