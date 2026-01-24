24 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день образования

Провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 2018 года (A/RES/73/25). Международный день образования призван напомнить, что право на образование — одно из важнейших прав человека и обязанность государства, а обеспечение справедливого и инклюзивного образования — один из важных инструментов в борьбе с нищетой и гендерным неравенством по всему миру. В этот день ООН и ЮНЕСКО призывают правительства и организации к тому, чтобы включить всеобщее качественное образование в число главных приоритетов и сотрудничать в области образования на глобальном уровне.

Международный день эскимо

Дата для его учреждения была выбрана потому, что именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онаве (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.

СОБЫТИЯ

В 1995 году в Брюсселе состоялась торжественная церемония открытия посольства Республики Казахстан в странах Бенилюкса, на которой присутствовали Президент Казахстана, члены королевской семьи и правительства Бельгии, представители дипломатического корпуса.

В 1996 году вышел Указ Президента РК «О государственной символике Республики Казахстан», имеющий силу закона.

В 2013 году в Павлодаре был открыт филиал Союза писателей Казахстана. Творческий союз поэтов и писателей региона объединил в своих рядах плеяду талантливых людей, пишущих на казахском и русском языках, продолжающих национальные традиции классиков в беллетристике.

В 2014 году в немецком городе Гамбурге состоялось официальное открытие почетного консульства Республики Казахстан.

В ходе мероприятия посол РК в Федеративной Республике Германия Нурлан Онжанов вручил новому почетному консулу Йохану Киллингеру консульский патент и пожелал успехов в деле расширения сотрудничества между Казахстаном и Германией.

В 2018 году в Вашингтоне был открыт Центр казахстанской литературы и культуры. Книги о Казахстане теперь будут представлены и в одной из главных библиотек мира — в Библиотеке Конгресса США. Это национальная библиотека Соединенных Штатов Америки и самая крупнейшая в мире. Расположена в Вашингтоне, была основана в 1800 году. Фонд библиотеки составляет более 156 млн изданий, обслуживает более 1 800 000 читателей в год.

В 2019 году при Национальном архиве Республики Казахстан и Центре рукописей и редких книг был создан Научно-методический центр «Архив-2025».

Задачами центра являются создание единой базы возвращенных документов; механизма сотрудничества с архивами зарубежных стран, межведомственной координации и взаимодействия государственных органов всех уровней и научного сообщества по реализации мероприятий в рамках программы «Архив-2025». Центр будет также заниматься методическим сопровождением поисково-исследовательской работы специальных групп историков, архивистов, ученых, культурологов на долгосрочном взаимодействии с отечественными и крупнейшими зарубежными архивами.

В 2020 году в Соединенных Штатах Америки были выпущены почтовые марки с изображением великого поэта и просветителя Абая и памятные монеты аль-Фараби, на лицевой стороне которых размещено изображение ученого и философа аль-Фараби, а на оборотной стороне — логотип «Рухани жаңғыру» с парящим над степями орлом, олицетворяющим возрождение культурного и духовного наследия казахского народа.

В 2022 году Ильдар Ягьяев из Мангистауской области стал чемпионом по подтягиванию на турнике на чемпионате мира, который состоялся в Хельсинки. Казахстанский спортсмен подтянулся с весом 96,5 кг, установив тем самым новый мировой рекорд.

В 2022 году студент 4-го курса Карагандинского колледжа искусств имени Таттимбета Арыстан Абильдин, выступающий под псевдонимом Colorit, получил двойной платиновый диск по итогам ушедшего года за творческие успехи и рекордное прослушивание кавера на хит «Быстро» — 45 млн. Платиновый диск — статус музыкального альбома, присваиваемый в зависимости от количества проданных копий.

В 2024 году акимат Алматы принял решение, согласно которому все школьники с 24 января бесплатно могут посещать музеи города. Это позволит обогатить учебный процесс, стимулировать их интерес к культуре, искусству и истории. Кроме того, посещение музеев будет способствовать развитию критического мышления и аналитических навыков у детей.

В 2024 году создан Совет по конкуренции при Организации тюркских государств. Первое заседание совета состоялось в Стамбуле. Участники согласовали основные принципы деятельности совета и дорожную карту. В Совете на протяжении трех лет будет председательствовать Турция.

В 2025 году главнокомандующий Национальной гвардией Ансаган Балтабеков презентовал санитарный самолет Y8F200WA — специализированный воздушный транспорт, предназначенный для эвакуации 30 лежачих пациентов и оказания медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Развитие авиационной базы играет важную роль в обеспечении безопасности государства. Командир авиабазы Дмитрий Бастер подробно рассказал о служебно-боевой деятельности, состоянии и перспективах развития авиационной службы войск правопорядка.