24 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

57 лет назад (1968) родился САДЕНОВ Ержан Сапарбекович – министр внутренних дел Республики Казахстан.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова (1993); Карагандинскую высшую школу Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (1998).

Трудовая деятельность: оперуполномоченный межрайонного оперативно-поискового отдела УУР УВД Восточно-Казахстанской области (1993-1994); старший оперуполномоченный оперативно-поискового отдела УУР управления внутренних дел Восточно-Казахстанской области (1994-1995); начальник отделения по борьбе с кражами и угоном автотранспорта оперативно-поискового отдела при УВД Усть-Каменогорска (1995-1996); начальник отделения по раскрытию имущественных преступлений и наркомании отдела уголовного розыска УГСК по г. Усть-Каменогорск (1996-1996); заместитель начальника отдела ГСК по г. Серебрянск УГСК по ВКО (1996-1997); начальник отдела розыска управления по раскрытию преступлений против личности УУР СКП УВД ВКО (1997-1998); начальник отдела по особо важным делам управления по борьбе с особо опасными преступлениями СКП УВД ВКО (02.1998-05.1998); находился в распоряжении УВД ВКО (05.1998-07.1998); начальник отдела по особо важным делам УБОП СКП УВД ВКО (1998-2000); начальник ОВД Зайсанского района УВД ВКО (2000-2004); начальник ОВД Тарбагатайского района ГУВД ВКО (2004-2006); начальник управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ВКО (2006-2008); начальник ОВД г. Риддер ДВД ВКО (2008-2009); начальник УВД г. Усть-Каменогорск ДВД ВКО (05.2009-08.2009); первый заместитель начальника ДВД Мангистауской области (2009-2013); начальник департамента «Р» МВД Республики Казахстан (2013-2015); исполняющий обязанности начальника департамента внутренних дел на транспорте (2015); начальник департамента внутренних дел на транспорте (2015-2016); начальник департамента внутренних дел Акмолинской области (2016-2019); начальник департамента полиции г. Нур-Султана (2019-2022); заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан (2022-2023).

На занимаемой должности - с сентября 2023 года, переназначен в феврале 2024 года.

Награжден орденом «Айбын» II степени (2018); юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016).

48 лет назад (1977) родился ОМАРОВ Арман Найманбайулы – прокурор города Темиртау Карагандинской области.

Фото: Gov.kz

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный юридический университет, правоведение.

Трудовая деятельность: помощник прокурора Кербулакского района прокуратуры Алматинской области (с 1999 года); заместитель начальника управления по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства по гражданским и административным делам прокуратуры Алматинской области; помощник прокурора Алматинской области по исполнительному производству; помощник прокурора г. Талдыкоргана; начальник отдела по надзору за законностью рассмотрения уголовных дел в судах прокуратуры г. Талдыкорган; заместитель начальника управления по представительству интересов государства в суде, прокурор Райымбекского района Алматинской области; прокурор Уйгурского района Алматинской области (2016-2022).

На занимаемой должности - с августа 2022 года.

39 лет назад (1986) родился ЖАРКЕШОВ Санжар Серикбаевич – вице-министр энергетики PK.

Фото: primeminister.kz

Родился в Карагандинской области. Окончил Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, финансы (2009); Университет Техаса г. Остин, США, нефтегазовый инжиниринг (2010).

Трудовая деятельность: инженер-исследователь Центра нефтяного и геосистемного инжиниринга, г. Остин (США) (2008-2010); инженер по бурению штата Калифорния, Колорадо и Техас (США); старший инженер по бурению (Ирак); главный инженер по бурению (о. Сахалин); старший проектный инженер корпорации «ExxonMobile», г. Атырау (2010-2016); руководитель промысловых супервайзеров, ведущий инженер по бурению компании «Merlin ERD», г. Перт (Шотландия) (2016-2018); управленческий консультант, глобальный эксперт нефтяной промышленности в McKinsey and Company, г. Лондон (Великобритания) (2018-2019); вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (2019-2020); глава блока разведки и разработки месторождений национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» (2020-2022); председатель правления национальной компании QazaqGaz (2022-2025).

На занимаемой должности - с августа 2025 года.

39 лет назад (1986) родился ЖАРКЕШОВ Ернар Серикбаевич – заместитель акима Акмолинской области.

Фото: Акимат Акмолинской области

Окончил Казахский университет экономики финансов и международной торговли (2010); Университет Бирмингема, Великобритания, бакалавр наук в сфере государственной политики, управления и менеджмента (2009); Национальный университет Сингапура, Высшая школа государственной политики им. Ли Куан Ю, магистр наук в сфере государственной политики (2011); Гарвардский университет, Высшая школа государственного управления им. Дж. Кеннеди, магистр государственного управления (2023).

Трудовая деятельность: ассистент-исследователь, Высшая школа гос.политики им. Ли Куан Ю, Национальный университет Сингапура, Сингапур (10.2010-05.2011); главный эксперт, Министерство экономического развития РК, АО «Институт экономических исследований» (2011); главный эксперт, Министерство экономического развития и торговли РК, АО «Казахстанский Центр государственно-частного партнерства», (2011-2012); заместитель директора, Академия государственного управления при Президенте РК, и.о. директора, директор научно-исследовательского института (06.2012-09.2014); руководитель портфеля проектов, руководитель проекта, Национальный консультант Проекта «Институциональная поддержка Регионального хаба в сфере государственной службы в Астане», Программа Развития ООН в Казахстане (09.2014-03.2017); генеральный директор / управляющий партнер, исполнительный директор ТОО «Центр стратегических инициатив» (03.2017-01.2019); директор по странам Евразии, Whiteshield Partners, международная консалтинговая компания, г. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты (01.2019-12.2021).

На занимаемой должности с июня 2024 года.