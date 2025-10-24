24 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День библиотекаря в Казахстане

В октябре 2022 года постановлением Правительства в перечень праздничных дат Республики Казахстан было внесено дополнение, в соответствии с которым 24 октября определено Днем библиотекаря.

День учрежден в знак уважения и признания заслуг казахстанских библиотекарей, которые вносят свой посильный вклад в сохранение культурного наследия народа Казахстана, продолжают вековые традиции библиотечного дела.

День Организации Объединенных Наций

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/168 от 31 октября 1947 года, приурочен к вступлению в силу Устава ООН 24 октября 1945 года.

Главная цель праздника — познакомить мировое сообщество с целями и достижениями Организации Объединенных Наций, а также заручиться поддержкой деятельности ООН в разных странах.

Всемирный день борьбы с полиомиелитом

Учрежден по инициативе международной неправительственной организации «Ротари Интернэшнл».

Дата этого международного дня была выбрана неслучайно: она приурочена ко дню рождения Джонаса Солка, американского эпидемиолога и вирусолога, разработавшего первую вакцину против полиомиелита — детского спинномозгового паралича.

Всемирный день информации о развитии

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 1972 года, приурочен ко Дню Организации Объединенных Наций.

Цель проведения Всемирного дня информации о развитии заключается в привлечении внимания общественности к проблемам развития, а также к вопросам укрепления взаимоотношений между разными странами для решения этих проблем.

Международный день дипломатов

Идею учреждения международного праздника, посвященного дипломатам всех стран, придумал Абхай Кумар, более известный под псевдонимом Абхай К., офицер дипломатической службы Индии и поэт, служивший дипломатом в России, Непале и Бразилии. Он хотел отметить тяжелую работу дипломатов, их вклад в объединение разных культур и жертвы, которые они и их семьи приносят, чтобы сделать мир лучше.

Неделя разоружения

Отмечается ежегодно с 24 по 30 октября согласно решению специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению и Всемирного совета мира в 1978 году.

День памяти погибших испытателей космодрома Байконур

В этот день 1960 года произошла катастрофа при испытании новой межконтинентальной баллистической ракеты Р-16 конструкции М. Янгеля. При проведении электрических испытаний на заправленной ракете произошел несанкционированный запуск двигателей 2-й ступени. В результате возникшего пожара и отравления парами компонентов топлива погибло 76 военнослужащих и представителей промышленности.

СОБЫТИЯ

В 1931 году вышел первый номер газеты на государственном языке «Жұмысшы», ее читателями были риддерские рабочие. В 1939 году, с момента образования Восточно-Казахстанской области, газета получила региональный статус. В годы СССР она называлась «Коммунизм туы». Сегодня это газета «Дидар», которая выпускается 20-тысячным тиражом.

В 2009 году в Государственном национальном парке «Бурабай» состоялось открытие экспозиционного комплекса имени Абылай-хана, территория которого составляет 288 квадратных метров. Именно здесь, по историческим данным, Абылай-хан принимал послов других государств, здесь произошла знаменитая битва «Шаңды жорық».

В 2011 году Казахстан первым из стран СНГ начал внедрять ювенальное судопроизводство. Сегодня наш опыт активно изучается представителями международных организаций и стран СНГ. Работу казахстанских ювенальных судов высоко оценили эксперты ЮНИСЕФ и ПРООН.

В 2014 году Национальный банк Казахстана выпустил в обращение памятные монеты «Манул» из серии «Красная книга Казахстана» из серебра «proof» качества номинальной стоимостью 500 тенге и из сплава нейзильбер номинальной стоимостью 50 тенге, а также монеты «Шоқан» из серии «Портреты на банкнотах» из золота и серебра «proof» качества.

В 2014 году в Государственном архиве кинофотодокументов и звукозаписей РК состоялась презентация документального фильма «Шакен Айманов: человек и легенда».

Авторы документального фильма собрали огромный материал о Шакене Айманове: редкие кадры кинохроники, предоставленные российскими и казахстанскими архивами. Зрители увидят малоизвестные кадры со съемочной площадки последнего фильма мастера кино «Конец атамана», а также услышат уникальную запись голоса Шакена Кенжетаевича, играющего на домбре и поющего песню народного композитора.

В 2018 году в Алматы вышла в свет энциклопедия «Қазақстан руханияты мен мәдени ескерткіштерінің энциклопедиясы» — первая энциклопедия по развитию духовной и образовательной сферы, обеспечению сохранности и эффективного использования культурного наследия страны, духовному развитию народа Казахстана.

В 2019 году в Женеве, в Комитете ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, состоялась защита доклада о выполнении Республикой Казахстан Конвенции по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Вниманию экспертов ООН был представлен Доклад о совместных мерах, предпринимаемых Правительством, Парламентом и неправительственным сектором Республики Казахстан по повышению роли женщин в общественно-политической, экономической и социальной сферах, в борьбе с дискриминацией женщин.

В 2019 году в Астане открыли новое здание Посольства Республики Беларусь. Новый современный комплекс Посольства Беларуси с этническим колоритом и широкими функциональными возможностями состоит из административного здания, включающего в себя зал приемов, конференц-зал, переговорные помещения, кабинеты сотрудников, библиотеку, а также жилого дома, где предусмотрены 10 квартир, 2 гостиничных номера, подземный паркинг и резиденция посла Республики Беларусь.

В 2020 году две казахстанские кинокартины завоевали пять наград на XXIX открытом кинофестивале «Киношок».

Главный приз — «Золотая лоза» — за лучший полнометражный фильм достался картине «Жаным, ты не поверишь» казахстанского режиссера Ернара Нургалиева. Кроме того, фильм завоевал еще две награды фестиваля: приз за лучший сценарий и диплом прессы.

В свою очередь именитый казахстанский режиссер Адильхан Ержанов с кинокартиной «Черный, черный человек» получил приз за лучшую режиссуру. А исполнителю главной роли в киноленте Данияр Алшинову вручили приз за лучшую мужскую роль.

В 2021 году павлодарские ученые обнаружили хорошо сохранившееся захоронение времен Кимакского каганата. Причем, оно считается достаточно крупным и уникальным. Археологи нашли останки воина с конем и погребальное сооружение представителя кимакской знати. Находки датируются IX–XI веками и, по мнению экспертов, представляют большую научную ценность.

В 2023 году накануне Дня Республики Казахстан отечественные артисты получили награды «Народный артист Казахстана». В их числе оказался Димаш Кудайберген. Звание «Қазақстанның халық әртісі» присвоили выдающимся отечественным деятелям культуры, актерам театра и кино Динмухамеду Ахимову, Михаилу Токареву и Дулыге Акмолде, оперным певцам Шахимардану Абилову и Талгату Кузембаеву, известным певцам Рамазану Стамгазиеву, Димашу Кудайбергену и кюйши Айгуль Улькенбаевой.

В 2024 году бюст великого казахского поэта и мыслителя Абая открыли в Татарстане. Мероприятие прошло в рамках рабочего визита Президента Казахстана в Казань для участия в XVI Саммите глав государств БРИКС. Автор бюста — скульптор, член союза художников Республики Казахстан Нурбол Калиев. Памятник выдающемуся мыслителю установлен в Казани на улице Качалова.

В 2024 году в Актюбинском областном историко-краеведческом музее открылась выставка «Димаш: покоряя мир!», посвященная жизни и творчеству певца Димаша Кудайбергена. Здесь представлены более 140 экспонатов, включая его личные вещи, награды, концертные костюмы и подарки от фанатов. На выставке можно увидеть куртку, подаренную актером Джеки Чаном, а также музыкальные инструменты и изделия ручной работы.

В 2024 году казахстанский сериал вошел в один рейтинг с Monsters от Netflix в Каннах. Трейлер молодежного казахстанского сериала «TWO» от онлайн-кинотеатра Unico Play был представлен на одном из самых престижных кинорынков мира MIPCOM. Казахстанский проект показали в секции Fresh TV наряду с продуктами мировых лидеров индустрии, в том числе Netflix, STUDIOCANAL и Beta Film. Это первый проект в истории казахстанского кино, отобранный для демонстрации в этой секции. В центре сюжета сериала «TWO» старшеклассница Марго, которая лжет о своей беременности, чтобы вернуть парня, но вскоре ей приходится столкнуться с последствиями обмана.