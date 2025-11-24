24 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

68 лет назад (1957) родился КАППЕЛЬ Егор Яковлевич — председатель Общественного совета АО «НК „Продкорпорация“, председатель отраслевого профсоюза работников сельского хозяйства.

Родился в Акмолинской области. Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт, инженер-строитель (1980); Казахский национальный технический университет им. Сатпаева, магистр экономических наук, Управление проектами (2012). Кандидат сельскохозяйственных наук.

Трудовая деятельность: инженер по техническому надзору, старший прораб совхоза «Вячеславский» Вишневского района, Акмолинской области (1980-1986); инструктор Вишневского райкома КПК (1986-1987); первый заместитель председателя Вишневского райисполкома (1987-1990); директор совхоза «Анарский», с. Донецкое, Акмолинской области (1990-1995); аким Аршалынского (Вишневского) района Акмолинской области (1995-05.2004); аким Ерейментауского района Акмолинской области (2004-08.2007); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва (2007-2012); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва (2012-2016); заместитель акима Акмолинской области (02.2017-09.2018).

64 года назад (1961) родился ИБРАГИМОВ Бауыржан Сабзалыулы — генеральный директор театра казахской эстрады; художественный руководитель театра «Бауыржан-шоу»; создатель первого эстрадного театра «Сатиры и юмора» в Республике Казахстан.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне — Туркестанской) области. Окончил Алма-Атинский архитектурно-строительный институт, инженер-строитель (1982); Алма-Атинский государственный театрально-художественный институт имени Т. Жургенева, актер драмы и кино (1991).

Трудовая деятельность: актер и коммерческий директор телетеатра «Тамаша» (1988-1992); генеральный директор Дворца железнодорожников г. Алматы (1992-1998); генеральный директор кинотеатра «Целинный», Алматы (1998-2002); директор производственного кооператива «Акбура» (2002-2007); председатель правления СПК «Фуд-Стар» (2007-2012); профессор Казахского национального университета искусств (2012-2016); председатель Совета директоров строительной компании «BNB-Group» (2016).

Лауреат премии Союза молодежи Казахстана, лауреат международного конкурса артистов эстрады, Москва.

57 летназад (1968) родилась НИЯЗОВА Нурия Исмагиловна — депутат Сената Парламента Республики Казахстан.

Родилась в Алматы. Окончила Алматинский филиал Джамбульского технологического университета легкой и пищевой промышленности, по специальности — инженер-технолог; Новосибирский государственный университет РФ, по специальности — психология.

Трудовая деятельность: инженер-технолог, хозрасчетная организация № 152, треста столовых и ресторанов города Алматы (1989-1991); телерадиокомпания «Шахар», «Хит ТВ», радио «Энерджи», Алматы, директор по развитию бизнеса (1998-2008); директор, частный бизнес, Алматы (2008); председатель правления общественного объединения «Татарский центр этнокультурного и гуманитарного развития „Ильдаш“, Алматы (2012); член Ассамблеи Народа Казахстана Республики Казахстан (2014); заместитель председателя Ассамблеи Народа Казахстана, Алматы (2020); председатель Совета матерей при Ассамблеи Народа Казахстана, Алматы (2015-2020); депутат Маслихата города Алматы VI-созыва от партии „Нұр-Отан“ (2016-2021); заместитель председателя по социально-культурному развитию постоянной Комиссии маслихата г. Алматы (2016-2021); председатель Комитета партийного контроля Алатауского филиала партии „Аманат“ г. Алматы (2016-2023); заместитель председателя Комитета партийного контроля Алматинского городского филиала партии „Аманат“ (2021-2023).

На занимаемой должности — с января 2023 года.

Награждена орденом «Құрмет».

55 лет назад (1970) родился ИБАГАРОВ Максат Онгарбаевич — член Совета директоров НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова».

Родился в Ташаузской области (Туркменистан). Окончил Жанаозенский колледж нефти и газа, эксплуатация нефтяных и газовых скважин (1992); Актауский университет им. Ш. Есенова, разработка нефтяных и газовых месторождений (1999).

Трудовая деятельность: оператор по подземному ремонту скважин (1992); мастер по подземному ремонту скважин (03.1994-05.1994); оператор по добыче нефти и газа (1994-1995); мастер по добыче нефти и газа (1995-1996); ведущий инженер-технолог добычи нефти и газа (1996); заместитель начальника цеха добычи нефти и газа № 8 (1996-1999); начальник цеха добычи нефти и газа № 2 (1999-2000); главный инженер опытно-экспериментального производственного управления АО «ОзенМунайГаз» (2000-2001); заместитель директора по производству нефтегазодобывающего управления № 2 (2001-2002); ведущий инженер отдела бурения, ремонта скважин ОАО «ОзенМунайГаз» (2002); главный инженер нефтегазодобывающего управления № 1 (2002-2004); главный инженер нефтегазодобывающего управления № 3 (2004-2005); начальник нефтегазодобывающего управления № 2 (2005-2007); начальник нефтегазодобывающего управления № 4 (2007-2008); начальник отдела управления персоналом ПФ «ОзенМунайГаз» (2008-2009); председатель ОО «Профсоюз работников ПФ „ОзенМунайГаз“ (2009-2010); начальник нефтегазодобывающего управления № 2 АО „ОзенМунайГаз“ (2010-2013); заместитель генерального директора по транспорту и социальным вопросам АО „Озенмунайгаз“ (2013-2019); аким города Жанаозен Мангистауской области (09.2019-04.2022); генеральный директор АО „Озенмунайгаз“ (2022).

35 лет назад (1990) родился ЧЕЛПЕКОВ Дауылбай Нұрлыбайұлы — прокурор города Актау Мангистауской области.

Родился в городе Актау. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби (2012); Казахский национальный университет им. Аль-Фараби (2014), магистр права.

Трудовая деятельность: помощник прокурора города Актау (2013-11.2017); начальник отдела по защите общественных интересов прокуратуры города Актау (11.2017-02.2019); заместитель прокурора города Актау (02.2019-02.2023); прокурор Мунайлинского района Мангистауской области (02.2023-10.2025).

На занимаемой должности с октября 2025 года.

Также в этот день родились:

130 летназад (1895-1983) родился БЕГАЛИН Сапаргали Искакович — писатель, один из основоположников казахской детской литературы.

Родился в отдаленном ауле Дегелен Абралинского района Семипалатинской области. Когда мальчику исполнилось семь лет, отец отвез его к родственникам в урочище Ушаша и отдал мулле для обучения грамоте. Учеба давалась ему легко, и от природы любознательный мальчик быстро овладел чтением и письмом. После свирепого джута 16-летний подросток был вынужден уехать в Семипалатинск, где сначала работал грузчиком на речной пристани, а потом нанялся кучером к школьному учителю Нургалы Кульджанову. Учитель обратил внимание на пытливого, грамотного паренька, стал обучать его русскому языку и помог поступить в русско-казахское училище, которое тот успешно окончил. Писать стихи Сапаргали начал в 15-16 лет. В девятом номере казахского прогрессивного журнала «Айкап» за 1914 год, издававшегося Мухаметжаном Сералиным и Султанмахмутом Торайгыровым, были опубликованы первые стихи школьного кучера Сапаргали Бегалина.

В трагический для казахского народа 1916 год был мобилизован и отправлен на окопные работы. Воинская служба на станции Колпино, окопные работы в прифронтовой полосе стали своеобразной школой, сформировавшей молодого поэта, домой он смог вернуться только в марте 1917 года, накануне революции. Был председателем Дегеленского волисполкома, народным судьей в Каркаралинском уезде, в аппарате Казнаркомзема, но душой все время оставался в литературе и продолжал упорно, с увлечением писать стихи, зарисовки, очерки, рассказы. Очень плодотворно трудился Сапаргали Бегалин в годы войны — в своих стихах он прославляет мужество и стойкость людей. В 1950 году за повесть «Сатжан» Сапаргали Бегалину была присуждена премия Министерства просвещения. Впоследствии эта повесть неоднократно переиздавалась и была переведена на многие языки мира.

Детским писателем Сапаргали Ыскакович стал неслучайно. В своих многочисленных поездках по Казахстану писателю часто доводилось быть свидетелем трудного, полного нужды и лишений детства аульных ребятишек. Первая его книга, поэма для детей «Месть орла», написанная по сюжету казахской народной легенды, вышла в 1943 году.

Плодотворный вклад Сапаргали Бегалина в казахскую детскую литературу был оценен по достоинству: он награжден двумя орденами «Знак почета», орденом «Дружбы народов», медалями. Его перу принадлежат 25 поэм, роман, 12 повестей, рассказы, 9 одноактных пьес, тексты песен. На казахский язык были переведены некоторые стихотворения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Т. Г. Шевченко, рассказы и повести Д. Н. Мамина-Сибиряка, Л. В. Соловьева.