24 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День эволюции

Ученые всего мира ежегодно празднуют специальный праздник, посвященный годовщине публикации труда Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь». В этой книге Дарвин впервые представил широкой аудитории свою теорию эволюции. Сама же книга считается основой эволюционной биологии, а была она впервые опубликована 24 ноября 1859 года.

Всемирный день сросшихся близнецов

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 24 ноября Всемирным днем сросшихся близнецов. Это редкое состояние, распространенность которого может составлять один случай на 50 тысяч рождений. Генеральная Ассамблея особо отметила необходимость решать вопросы, связанные с состоянием сросшихся близнецов, повышая осведомленность о случаях его возникновения на всех уровнях и применяя подход, охватывающий весь жизненный цикл, в сотрудничестве с соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций и другими заинтересованными сторонами, а также выступая за обеспечение их благополучия и социальной инклюзии, принимая при этом во внимание соответствующие согласованные международные стандарты, нормы и принципы.

СОБЫТИЯ

В 1992 году Казахский государственный педагогический университет имени Абая был преобразован в Алматинский государственный университет имени Абая.

В 2008 году было основано ТОО «Нұр Медиа», в которое входили газеты «Страна и мир», «Дала мен қала», «Айқын», «Литер», «Нұр Астана», «Известия-Казахстан», «Туркiстан» и «Қазақстан темір жолшысы», а также популярный телеканал «Астана», имеющий республиканский охват, радиостанции «NS» и «Деловая волна» FM-диапазона.

В 2010 году состоялась церемония открытия Почетного консульства Республики Казахстан в городе Нагоя (Япония).

В 2010 году в Оренбурге состоялась торжественная церемония открытия мемориальных досок на домах, где в 1917–1920 годы заседало первое казахское правительство Алашорда, проходили первый и второй общеказахские съезды, и где в 1913–1918 годах находилась редакция газеты «Казах» и жил ее главный редактор Ахмет Байтурсынов.

В 2010 году в Дании состоялся День экономики Казахстана. Делегация Жамбылской области впервые в истории отношений Республики Казахстан и Королевства Дания совершила визит подобного формата. В рамках визита прошли встречи с руководством датского Министерства иностранных дел, Конфедерации датских промышленников (DI) и Сельскохозяйственного совета Дании (DAFC).

В 2011 году по общенациональному телевизионному каналу США «Public Broadcasting Service» (PBS) был показан документальный фильм «This is America посещает Казахстан», состоящий из трех мини-серий по 30 минут каждая. Фильм освещает темы политико-экономического развития Казахстана, укрепления казахстанско-американского партнерства, а также историю, культурное наследие страны, ее традиции и искусство, этническое многообразие.

В 2014 году в поселке Бесагаш Алматинской области установили новый памятник легендарному спортсмену, основателю школы таэквондо в Казахстане Мустафе Озтюрку.

Мустафа Озтюрк — шестикратный чемпион мира по таэквондо, обладатель 7-го дана, основатель высшей школы таэквондо, турецкой и казахстанской школ таэквондо. Он родился в Турции в семье казахских переселенцев.

В 2015 году роман известного казахского писателя Смагула Елубая «Ақ боз үй» издали на турецком языке. В романе, выпущенном на турецком языке под названием «Arasat Meydanı», описывается трагедия нашей страны 1930–1934 годов. Произведение является ценным и важным как для казахской литературы, так и на международном уровне.

В 2015 году в Таразе появилась новая мечеть с фасадом в виде раскрытого Корана. Построенная в центральной части города, близ древнего памятника истории «Мавзолея Карахана», мечеть удачно вписалась в архитектурный ансамбль Аллеи Карахана.

В 2016 году в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония передачи в дар Межпарламентской Ассамблее государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) бюста видного казахского общественного и политического деятеля, депутата Первой Государственной думы России (1906) Алихана Бокейханова. Бюст установлен в штаб-квартире МПА СНГ в Таврическом дворце. Автор скульптуры — Умурзак Шанов.

В 2016 году павлодарец Кайырбай Ашенов завоевал «золото», «серебро» и «бронзу» на чемпионате мира по силовому троеборью, проходившем в Москве. За звание сильнейших в личном и командном зачете боролись 1200 спортсменов из 26 стран.

В 2017 году в Хельсинки создан Казахстанско-финский центр передачи «зеленых» технологий «QazFinnTec», нацеленный на содействие реализации проектов в Казахстане с применением передовых финских технологий в таких сферах, как использование возобновляемых источников энергии, переработка бытовых отходов в биогаз, очистка сточных вод и других.

Деятельность нового центра также будет способствовать укреплению роли Казахстана в качестве ведущего индустриального, инновационного, технологического, финансового и логистического хаба в Центральной Азии.

В 2017 году впервые студентка из Казахстана стала членом National Honor Society — Национального общества почета США. Это школьная организация в Америке, которая объединяет лучших учеников. Ученица 12 класса американской школы штата Нью-Джерси Дана Бижанова удостоена такой чести за исключительные достижения в учебе, лидерские качества и волонтерскую деятельность.

В 2019 году в Атырау открылся центр развития и коммуникаций имени Нурлана Балгимбаева. Этот современный учебный образовательный центр позволяет молодому поколению получать необходимые профессиональные знания и трудиться во благо нашей страны.

Такие центры на постсоветском пространстве есть лишь в Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. Губкина и Иннополисе, российской «кремниевой долине» под Казанью, но по современности оборудования они уступают Атыраускому центру.

В 2021 году в столице прошел первый общенациональный молодежный форум «Тәуелсіздік ұрпақтары», волнующей и важной частью которого стал запуск криптокапсулы времени с посланием будущему поколению 2041 года, которое зашифровано специальным криптоключом и будет вскрыто к 50-летию независимости Казахстана.

Криптокапсулу от имени представителей молодых казахстанцев 30-летия независимости страны запустил победитель международной олимпиады по математике Султанбек Байжанов. Стоит отдельно отметить, что криптопослание специально разработал молодой стартапер Тимур Рысбеков.

В 2021 году в Актау состоялась церемония открытия Мангистауской областной универсальной библиотеки имени Кабиболлы Сыдиыкова.

— Там, где есть книга, есть духовная жизнь. Когда мы были кочевым народом, наряду с устной литературой существовала письменная литература. Орхоно-енисейские надписи и письменные источники, написанные древнетюркским руническим письмом, яркий тому пример. Книга — духовное сокровище человека. Независимо от возраста, люди приходят в библиотеку, читают книги, это закономерно и это правильно. Думаю, что эти 500 тысяч книг и создание специализированных кабинетов окажут огромное влияние на расширение кругозора ваших читателей, — сказал аким области Нурлан Ногаев.

В 2024 году в Алматы стартовал XVII Международный кинофестиваль «Евразия». Этот уникальный форум, ставший культурным брендом Казахстана и Центральной Азии, собрал творческие команды из более чем 15 стран. Фестиваль посвящен 110-летию легендарного Шакена Айманова и 90-летию киностудии «Казахфильм». В рамках мероприятия зрители увидели 12 выдающихся фильмов с трех континентов — от Южной Кореи до Австрии.