24 новые школы планируют сдать в Актюбинской области до конца года

24 новые школы планируют сдать в Актюбинской области до конца этого года, 14 из них строят в рамках Национального проекта «Комфортная школа», остальные 10 за счет средств местного бюджета. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

Аким области Асхат Шахаров посетил три строительные площадки в Актобе, где строят учебные учреждения. Две школы на две тысячи мест каждая в микрорайоне Есет батыр. Еще одну на 600 мест — в жилом массиве «Бауырластар-3».

Аким области интересовался ходом строительных работ, качеством стройматериалов и наличием рабочих, а также сроками сдачи объектов.

— Вопросов не должно возникать по срокам сдачи школ и подключения объектов к коммуникациям. Те школы, которые планируют сдать к началу учебного года, должны быть готовы к первому сентябрю. Вы отвечаете за качество выполняемых работ, чтобы завтра не возникло нареканий по поводу кладки и проделанных отделочных работ. К качеству работ не должно возникать претензий, — это во-первых. Во-вторых, создавайте рабочие места, не будет дефицита кадров. В-третьих, не срывайте сроков. Запомните, что открытия школ ждут многие жители близлежащих районов, — сказал аким, обращаясь к подрядным организациям.

По информации управления образования, по области есть дефицит 19 тысяч ученических мест. Чтобы снять проблему трехсменности и загруженности учебных учреждений, по Национальному проекту «Комфортная школа» в регионе строят 18 школ. Еще 10 школ возводят за счет средств местного бюджета. 14 комфортных школ сдадут в этом году, четыре — в следующем году. Четыре комфортные школы на две тысячи мест откроются в микрорайонах Алтын орда и Есет батыра. Таким образом, закроется вопрос с дефицитом ученических мест.

С вводом в эксплуатацию 18 комфортных школ в регионе будет снята проблема трехсменности и загруженности школ. Этот вопрос планируют решить уже в 2025 году.

К 1 сентября в области откроется 13 новых школ. А до конца года сдадут еще 11 школ.