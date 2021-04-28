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    04:01, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    24 многоэтажки готовы к подключению центрального отопления в поселке Шахан Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В поселке Шахан Карагандинской области подходит к завершению строительство центральной котельной. Аким Карагандинской области Женис Касымбек встретился с шаханцами и обсудил план по подключению жилых домов к централизованному отоплению. Жителей посёлка прежде всего интересовало, как будут подводить внутридомовые сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Женис Касымбек объяснил, что подключать дома планируют за счёт Казахстанского центра модернизации и развития ЖКХ. Для участия в программе требуется согласие 70% собственников квартир в многоэтажке. На сегодняшний день к подключению готовы 24 дома.

    Глава региона ответственным в этом вопросе поручил ускориться, чтобы к первым домам в июне уже были подведены все необходимые коммуникации.

    Также на встрече с акимом области шаханцы подняли и другие вопросы, в числе которых ремонт мостов и дорог. По плану в этом году будет завершено строительство двух мостов и 19 км дороги Караганда – Сарань – Шахтинск.

    В ходе рабочей поездки Женис Касымбек побывал и в посёлке Ботакара, где ознакомился со строительством жилых домов и ФОКа на 320 мест.

    Всего в этом году за счёт сдачи в эксплуатацию 10 многоквартирных домов и покупки вторичного жилья планируют обеспечить жильём 330 ботакаринских семей из числа социально уязвимых слоёв населения и многодетных.

    Физкультурно-оздоровительный комплекс строится в районном центре по программе «Ауыл – ел бесігі». Уже возведён каркас здания, идут отделочные работы. Завершить работы планируют к осени.


    Теги:
    Инфраструктурные проекты Акимат Карагандинская область Жилье Строительство Общество ЖКХ Благоустройство
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