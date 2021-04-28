24 многоэтажки готовы к подключению центрального отопления в поселке Шахан Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В поселке Шахан Карагандинской области подходит к завершению строительство центральной котельной. Аким Карагандинской области Женис Касымбек встретился с шаханцами и обсудил план по подключению жилых домов к централизованному отоплению. Жителей посёлка прежде всего интересовало, как будут подводить внутридомовые сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Женис Касымбек объяснил, что подключать дома планируют за счёт Казахстанского центра модернизации и развития ЖКХ. Для участия в программе требуется согласие 70% собственников квартир в многоэтажке. На сегодняшний день к подключению готовы 24 дома.

Глава региона ответственным в этом вопросе поручил ускориться, чтобы к первым домам в июне уже были подведены все необходимые коммуникации.

Также на встрече с акимом области шаханцы подняли и другие вопросы, в числе которых ремонт мостов и дорог. По плану в этом году будет завершено строительство двух мостов и 19 км дороги Караганда – Сарань – Шахтинск.

В ходе рабочей поездки Женис Касымбек побывал и в посёлке Ботакара, где ознакомился со строительством жилых домов и ФОКа на 320 мест.

Всего в этом году за счёт сдачи в эксплуатацию 10 многоквартирных домов и покупки вторичного жилья планируют обеспечить жильём 330 ботакаринских семей из числа социально уязвимых слоёв населения и многодетных.

Физкультурно-оздоровительный комплекс строится в районном центре по программе «Ауыл – ел бесігі». Уже возведён каркас здания, идут отделочные работы. Завершить работы планируют к осени.