24 млн тенге выманил у знакомой житель Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 26-летний житель Актобе подозревается в крупном мошенничестве, общий ущерб от которого составил 24 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Под предлогом оказания содействия в получении кредита на бизнес он завладел деньгами своей знакомой в сумме 24 млн тенге.

«26-летний житель Актобе под предлогом оказания содействия в получении кредита в одном из фондов развития предпринимателей, мошенническим путем завладел деньгами своей знакомой. Потерпевшая сообщила, что молодой человек через приложение банка сделал перевод на свой счет в сумме около 24 млн тенге. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Устанавливается причастность задержанного к аналогичным преступлениям. По данному факту ведется досудебное расследование по статье 190 части 4 УК РК «Мошенничество», - сообщил пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Департамент полиции Актюбинской области предупреждает граждан быть бдительными, не передавать свои деньги и ценные вещи незнакомым лицам до получения услуги, в целях предупреждения фактов мошенничества.

Ранее сообщалось, что мошенница обманула жителей пяти областей Казахстана. Женщина создала группу в мессенджере Whats App под названием «Криптовалюта», где предлагала «раскрутить деньги», однако вложенные деньги не возвращала.