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24 млн квадратных метров жилья введут в селах до 2025 года

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
20 Апреля 2021, 11:51
24 млн квадратных метров жилья введут в селах до 2025 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин подвел итоги заседания Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках реализации Дорожной карты по исполнению программы партии «Nur Otan» «Путь перемен: достойную жизнь каждому!» перед нами поставлена задача по повышению качества жизни в сельской местности. В первую очередь для повышения качества жизни сельчан проводится модернизация инфраструктуры. До 2025 года включительно будут построены и отремонтированы 27 тысяч километров дорог местного значения. Будет введено 24 млн кв. м жилья в селах», - пообещал Аскар Мамин.

В сфере АПК, по его словам, будет реализовано 845 проектов с созданием 500 тысяч рабочих мест, создано 7 экосистем с вовлечением 350 тысяч фермерских и домашних хозяйств. Принимаемые меры позволят повысить доходы сельских жителей.

«Все 100% сельских жителей буду обеспечены качественной питьевой водой. Природным газом будет обеспечено 60% сельских жителей. В сфере здравоохранения в течение 5 лет будут отремонтированы и построены 1 095 объектов. Это позволит в 2 раза увеличить охват населения медицинским обслуживанием», - отметил Премьер.

«Будет модернизировано 5 тысяч и построено 315 сельских школ. Идет работа по максимальному охвату дополнительным образованием сельских школьников и сокращению разрыва в качестве знаний между городом и селом. К 2025 году будет отремонтировано и построено 748 объектов культуры и 1 719 спортивных объектов», - заключил А. Мамин.


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