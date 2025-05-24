24 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

58 лет назад (1967) родился БАЗАРБАЕВ Куанар Бекенович – начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкента.

Фото: Gov.kz

Родился в Шалакынском районе Северо-Казахстанской области.

Окончил Кокшетауский технический институт МЧС РК, специальность «Инженер пожарной безопасности».

Трудовая деятельность: инспектор, руководитель дежурной службы пожаротушения, начальник поста по охране г. Петропавловска (1994-2000); начальник пожарных частей г. Петропавловска (2000-2005); начальник ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» Северо-Казахстанской области (2005-2012); заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области (2012-2015); начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области (01.2015-12.2020); начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны (12.2020-09.2023).

На занимаемой должности с сентября 2023 года.

53 года назад (1972) родилась ГОДУНОВА Наталья Николаевна – член Совета директоров, независимый директор АО «НК «Қазақстан темiр жолы».

Фото: Gov.kz

Родилась в Уральске. Окончила Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт, экономист; Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации.

Трудовая деятельность: экономист в «Агропромбанке «Орал» (1993); ведущий специалист, начальник отдела Западно-Казахстанского территориального комитета управления государственным имуществом и активами, заведующая отделом аппарата акима Западно-Казахстанской области, директор департамента экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области (1997-2005); советник-экономист Торгового представительства РК в Российской Федерации (2005-2006); советник акима Мангистауской области (2006-2009); консультант, заместитель, исполняющая обязанности Торгового представителя РК в Российской Федерации (2009-2011); советник заместителя Премьер-министра РК (2012-2013); заместитель акима Кызылординской области (2013-2015); секретарь партии Nur Otan, член Бюро политсовета партии Nur Otan (2015-2017); член Центральной избирательной комиссии РК (2017-2018); председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2018-2022); председатель Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан (2022-2024).

На занимаемой должности - с апреля 2024 года.

37 лет назад (1988) родился ИЛЬИН Илья Александрович – казахстанский тяжелоатлет, многократный чемпион мира, заслуженный мастер спорта РК.

Фото: olympic.kz

Родился в Кызылорде. Окончил факультет физической культуры Кызылординского государственного университета им. Коркыт Ата (2009).

В декабре 2001 года на чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике в Семее получил специальный приз в 13 лет. Весной 2005 года, к 17 годам, выиграл чемпионат мира среди юниоров. 15 ноября 2005 года в столице Катара - Дохе - признан лучшим штангистом чемпионата 2005 года. В мае 2006 года в Китае стал чемпионом мира среди юниоров. В октябре в Санто-Доминго стал чемпионом мира в категории 94 кг, в декабре Илья выиграл Азиатские игры в Катаре c результатом 401 кг (175+226) в категории 94 кг. В 2008 году на пекинской Олимпиаде он берёт золотую медаль, взяв в рывке 180 кг и 226 кг в толчке. В 2010 году становится чемпионом Казахстана и чемпионом Азиатских игр, чемпион Казахстана 2011 года.

На чемпионате мира 2011 года в Париже Илья Ильин становится трехкратным чемпионом мира с суммой 407 кг. В июне 2012 года на чемпионате Казахстана в Талдыкоргане победил с суммой 410 кг. На Олимпиаде-2012 в Лондоне победил с суммой 418 кг - абсолютный мировой рекорд в сумме двоеборья и новый мировой рекорд в толчке.

Имеет четыре мировых рекорда в двух весовых категориях (до 94 кг и до 105 кг). Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан.

Трудовая деятельность: директор ледового комплекса «Мұз айдыны» г. Кызылорда (2020); руководитель Кызылординского филиала Казахстанского союза спортсменов (с сентября 2020 года).

33 года назад (1992) родился ТУЯКБАЕВ Ербол Жоракелдиевич – заведующий отделом социального развития Аппарата Правительства РК.

Фото: t.me/prokadrykz

Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева.

Трудовая деятельность: эксперт, главный эксперт, и.о. руководителя управления Комитета науки Министерства образования и науки РК (2013-2018); менеджер Департамента по работе со СМИ и населением АО «Информационно-аналитический центр», главный менеджер Департамента стратегии и сводной аналитики, Департамента цифровизации и поддержки предпринимательства АО «СПК «Astana» (2019-2020); главный специалист, главный инспектор, руководитель отдела организационно-контрольной работы аппарата акима г. Астаны (2020-2021); руководитель отдела инспекторской и территориальной работы аппарата акима г. Астаны (2021-2022); заместитель руководителя аппарата акима г. Астаны (2022-2023).

На занимаемой должности с февраля 2023 года.

31 год назад (1994) родился КУДАЙБЕРГЕНОВ Динмухаммед Канатулы (Димаш Кудайберген) – казахстанский певец, композитор и мультиинструменталист.

Фото:iapn.kz

Уроженец г. Актобе.

Обладатель гран-при конкурса «Славянский базар 2015» в Витебске, лауреат Национальной премии «Народный любимец» («Халықтың сүйіктісі»), награждён Почётной грамотой Президента Республики Казахстан «За достойный вклад в укрепление единства народа Казахстана», участник международного фестиваля «ABU TV song».

В первый раз Димаш вышел на сцену в эпизодической роли в спектакле. В 5 лет, будучи учеником детской музыкальной студии по классу фортепиано и вокала, впервые спел на сцене музыкального колледжа. В 6 лет стал лауреатом республиканского конкурса «Айналайын» в номинации «Фортепиано», а в 10 лет выступал в качестве ведущего различных областных мероприятий.

В 2010 году стал лауреатом І премии международного фестиваля «Звонкие голоса Байконура». В 2012 году удостоен гран-при Республиканского конкурса молодых исполнителей «Жас канат» и завоевал диплом лауреата І премии Международного телеконкурса эстрадных исполнителей «Восточный базар», через год стал победителем первого международного фестиваля молодых исполнителей «Мейкин Азия».

В 2014 году окончил Актюбинский музыкальный колледж им. А. Жубанова по специальности «Академическое пение» и поступил в Казахский национальный университет искусств на факультет «Искусство эстрады».

Настоящую популярность обрел, завоевав гран-при XXIV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Славянский базар-2015» в Витебске. 28 октября 2015 года в Стамбуле Димаш впервые представлял Казахстан на международном Азиатско-Тихоокеанском телефестивале «ABU Song Festivals». В 2016 году Димашу была присуждена государственная стипендия Первого Президента Республики Казахстан в области культуры.

22 января 2017 года Димаш Кудайберген впервые выступил в китайской программе I am a singer, в которой соревнуются исключительно профессиональные певцы и 15 апреля 2017 года занял второе место. В своем финальном выступлении спел дуэтом с популярной китайской певицей Шан Венже.

27 марта 2017 года Димаш Кудайберген выиграл премию Top Chinese Music Award, победив в номинации «Самый популярный певец в Азии». Эта премия является аналогом известной премии «Грэмми», но только в Китае. На церемонии награждения, в Шанхае, певец исполнил композицию «SOS d'un terrien en détresse».

Димаш известен своим широким вокальным диапазоном, охватывающим 5 октав, 4 ноты и 1 полутон («F2» - «D8») («фа» большой октавы - «ре» пятой октавы). Его диапазон простирается от нижней части баритонового регистра до самых высоких нот сопрано и свисткового регистра. Несмотря на то, что после прохождения обучения в жанре академического оперного пения был приглашен на работу в Государственный театр оперы и балета «Astana Оpera», Димаш решил развивать свою карьеру в современной музыке с использованием классических элементов, а также традиционной казахской музыки и поп-музыки.