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24 казахстанца скончались от пневмонии за сутки

23 Августа 2021 08:50
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24 казахстанца скончались от пневмонии за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 21 августа 2021 г. зафиксировано 27 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 24 летальных исхода и 9 человек выздоровело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Сoronavirus2020.kz.

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Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 67832, летальных случаев - 4240, выздоровевших - 57710.


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