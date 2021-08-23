24 казахстанца скончались от пневмонии за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 21 августа 2021 г. зафиксировано 27 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 24 летальных исхода и 9 человек выздоровело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Сoronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 67832, летальных случаев - 4240, выздоровевших - 57710.