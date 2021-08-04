24 иностранца нарушили миграционное законодательство в Сарыагаше

САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - 24 иностранца нарушили миграционное законодательство в Сарыагаше. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На основании поручения МВД Республики Казахстан по выявлению и предупреждению правонарушений в сфере миграции полицейскими Сарыагашского района проводятся профилактические мероприятия по обеспечению надлежащего правопорядка среди иностранцев, выявлению незаконно прибывших и проживающих на территории района иностранных граждан, пресечению каналов незаконной миграции и соблюдению правил въезда и выезда с территории Республики Казахстан.

Сотрудники отделения миграционной службы провели соответствующие рейдовые отработки, в результате которых на территории района полицейскими выявлено 24 иностранных гражданина, нарушивших требования КоАП РК.

В отношении 24 нарушителей миграционного законодательства собраны материалы по ч. 5 ст. 517 КоАП РК «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения«.

Кроме того, в отношении двух граждан РК составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 518 КоАП РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения физическими или юридическими лицами, принимающими иностранцев и лиц без гражданства» и два человека привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 519 «Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан«.

