24 дворовые площадки отремонтируют в этом году в Балхаше

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Балхаше по программе «Дорожная карта занятости» реализуется ряд проектов. Качество работ находится на постоянном контроле. Аким города Ораз Таурбеков еженедельно посещает объекты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На улице Уалиханова начался ремонт фасадов и кровель домов. В программу вошли пять многоэтажек. Работы идут по графику, завершение планируется в августе.

В Балхаше в этом году средний ремонт проведут на более 24 км автодорог. По сравнению с прошлым годомобъём дорожных ремонтов увеличился в шесть раз. Контроль качества проводят специалисты РГП «Национальный центр активов по Карагандинской области».

Приводят в порядок дороги к городским зонам отдыха. К летнему сезону улучшили трассу в посёлке Чубар-Тюбек, где собирается много туристов. Уложили новый асфальт и сделали пешеходную зону.

В городе также продолжается благоустройство дворов. В этом году строительные работы запланированы на 24 дворовых площадках. На большинстве из них ремонты начаты. Во дворах уложат асфальт и заменят старые опоры освещения. По просьбе жителей установят детские игровые комплексы.

На улице Степной станции Балхаш стало светло. Здесь установили 40 опор освещения и 23 светильника. Подрядчик справился с работами за 5 дней. Жители попросили дополнительно осветить территорию на подъезде к улице. Кроме того, городские власти пообещали благоустроить детскую площадку.

Запланирован ремонт в 18 школах и детских садах Балхаша. Работы идут полным ходом. В учреждениях образования меняют системы отопления и электроснабжения, обновляют окна и фасады. Так как школы пустовали из-за перехода на дистанционное обучение, а детские сады закрылись во время карантина, в этом году ремонты начались раньше обычного. До конца июня планируется завершить работы на всех объектах.

Также подходит к концу капитальный ремонт загородного оздоровительного лагеря «Жас Қанат». Детям создают более комфортные условия для отдыха.

Реализация программы «Дорожная карта занятости» обеспечивает новые рабочие места. Через центры занятости на объекты трудоустраивают граждан, числившихся безработными.