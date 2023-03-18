Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Строительство

24 дома построят для пострадавших от паводка в Кобдинском районе Актюбинской области

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Марта 2023, 14:05
24 дома построят для пострадавших от паводка в Кобдинском районе Актюбинской области Фото: facebook.com/yerzhan.baitanayev

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 24 дома построят для жителей села Кобда Кобдинского района, чьи дома подверглись значительному подтоплению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

Соответствующее поручение дано акимом Актюбинской области Ералы Тугжановым в ходе поездки в Кобдинский район.

В общей сложности, с 13 марта в п. Кобда талыми водами подтоплено 79 домов, 22 дворовых территории.

Согласно предварительным данным комиссии по оценке ущерба, три дома не подлежат восстановлению, в 4 рухнули перегородки, они признаны аварийными, 17 домов все еще остаются в воде.

photo

Руководство региона планировало приобрести для трёх семей жильё за счёт внебюджетных средств, однако из-за отсутствия свободного жилья в населённом пункте, принято решение о строительстве.

В настоящее время в населенном пункте наблюдается спад уровня паводковых вод. Работа по созданию искусственных водозаборов, укладке песка и откачке воды продолжается.

Задействовано 38 единиц специализированной техники, 277 человек.

Как сообщалось ранее, глава МЧС Юрий Ильин по поручению Премьер-Министра Алихана Смаилова вылетел в Актюбинскую область для оценки ситуации, контроля и координации работ по ликвидации последствий паводков в населенных пунктах региона.


Актюбинская область   Строительство   Паводок  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая