24 дома построят для пострадавших от паводка в Кобдинском районе Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 24 дома построят для жителей села Кобда Кобдинского района, чьи дома подверглись значительному подтоплению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

Соответствующее поручение дано акимом Актюбинской области Ералы Тугжановым в ходе поездки в Кобдинский район.

В общей сложности, с 13 марта в п. Кобда талыми водами подтоплено 79 домов, 22 дворовых территории.

Согласно предварительным данным комиссии по оценке ущерба, три дома не подлежат восстановлению, в 4 рухнули перегородки, они признаны аварийными, 17 домов все еще остаются в воде.

Руководство региона планировало приобрести для трёх семей жильё за счёт внебюджетных средств, однако из-за отсутствия свободного жилья в населённом пункте, принято решение о строительстве.

В настоящее время в населенном пункте наблюдается спад уровня паводковых вод. Работа по созданию искусственных водозаборов, укладке песка и откачке воды продолжается.

Задействовано 38 единиц специализированной техники, 277 человек.

Как сообщалось ранее, глава МЧС Юрий Ильин по поручению Премьер-Министра Алихана Смаилова вылетел в Актюбинскую область для оценки ситуации, контроля и координации работ по ликвидации последствий паводков в населенных пунктах региона.