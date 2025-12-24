24 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1944 году на сцене Казахского академического театра оперы и балета впервые была поставлена опера «Абай», в основе которой лежит драматическая история из жизни поэта. Первый исполнитель роли Абая — Р. Абдуллин. В 1958 году опера была показана в Москве. Большой успех имела в Берлине и Дрездене (1986).

В 2004 году состоялось официальное открытие здания резиденции Президента РК «Ақорда» на территории нового административного центра Астаны на левом берегу Ишима. Общая площадь здания составляет 36 720 кв. м. Здание построено с использованием казахстанского белого мрамора и гранита. Высота здания вместе со шпилем составляет 80 метров.

В 2007 году в Алматы состоялось вручение первой национальной кинематографической премии «Құлагер». Союз кинематографистов Казахстана таким образом старается отслеживать и оценивать качественный уровень развития национального кинематографа.

В 2009 году в Актау состоялось открытие консульства Исламской Республики Иран.

Открытие консульства в Актау способствовало развитию дружеских отношений, торгово-экономического сотрудничества двух стран, а также упростило процедуру оформления въездных документов.

В 2012 году в Москве в районе Братеево состоялось официальное открытие новой станции метро «Алма-Атинская», ставшей 187-й по счету и являющейся конечной на Замоскворецкой линии.

Станция метро «Алма-Атинская» имеет уникальный архитектурный облик — наземный вестибюль украшен панорамным витражом с изображением яблоневого дерева на фоне алматинских гор. Кроме того, переход между двумя выходами и станцией выполнен с использованием брусчатки с казахским национальным орнаментом.

В 2012 году главный национальный телеканал страны QAZAQSTAN начал свое вещание из «Казмедиацентра». На всех технологических площадках медиацентра установлено современное оборудование от ведущих мировых производителей — «Sony», «Omneon», «Dalet», «Pharos», «Everts», «Apple», «Avid».

В 2015 году в Алматы впервые среди стран СНГ в Казахском научно-исследовательском институте онкологии и радиологии открылся сенсорный кабинет для людей с онкозаболеваниями, в котором разработан целый план по оказанию специализированной помощи.

В 2015 году в Атырау установили памятник прославленному земляку, поэту, писателю и переводчику, одному из авторов Гимна Казахстана Жумекену Нажимеденову. Четырехметровая скульптура поэта установлена на гранитном постаменте такой же высоты: таким образом, общая высота памятника — более 8 метров.

В 2016 году американское издание El Paso Times выпустило рейтинг лучших боксеров pound-for-pound по итогам уходящего года, первое место в котором было отдано чемпиону мира в среднем весе по версиям WBA/IBF/WBC/IBO Геннадию Головкину.

В 2018 году в Румынии открыли Национальный центр культуры Казахстана. Центр Казахстана был открыт в одной из старейших библиотек Европы. Ее фонд насчитывает более 13 млн книг. Как говорят сами посетители, центр поможет зарубежному читателю ближе познакомиться с традиционным укладом казахского народа, его обычаями, письменностью и, конечно, культурой.

В 2020 году был создан Институт парламентаризма при Парламенте Республики Казахстан. Основными предметами деятельности новой структуры стали развитие и повышение эффективности парламентаризма в Республике Казахстан посредством обеспечения анализа эффективности законодательства (анализ нормативных правовых актов), разработка научных концепций развития законодательства Республики Казахстан. Институт также проводит социологические и экспертные опросы в обществе для выработки предложений по совершенствованию законодательства, изучает опыт парламентариев развитых зарубежных стран.

В 2020 году популярное издание Give Me Sport представило рейтинг 50 лучших боксеров XXI века, согласно которому Г. Головкин вошел в тройку величайших боксеров XXI века.

При составлении ТОП-50 редакция ресурса руководствовалась результатом опроса болельщиков на сайте Ranker.com, а также собственным мнением.

В 2021 году в ОАЭ завершился чемпионат мира по плаванию на короткой воде. В нем приняли участие 943 пловца из 183 стран. Команду Казахстана в Абу-Даби представляли Адильбек Мусин, Александр Варакин и Аделаида Пчелинцева.

По итогам чемпионата Адильбек Мусин установил два новых рекорда Казахстана, улучшив свои же результаты: дистанцию 200 метров баттерфляем он преодолел за 1 мин 54,4 секунды, улучшив предыдущий рекорд на 2,27 сек., на дистанции 100 метров баттерфляем показал результат 51,23 сек., улучшив предыдущий рекорд на 0,27 сек.

В 2021 году в Анкаре прошла презентация книги турецкого ученого Ашура Оздемира «Бауыржан Момышулы, огненный сын Туркестана».

Автор книги, известный ученый, преподаватель турецкого языка и литературы, переводчик А. Оздемир рассказал об истории, культуре и литературе Казахстана. Он подробно остановился на личности Б. Момышулы, его судьбе, армейском опыте и послевоенной жизни как писателя.

Книга состоит из трех глав. Первая часть рассказывает о его семье, детстве, школьной и военной жизни, а также о нем и о его человеческих качествах. Вторая часть содержит мысли Б. Момышулы о казахской литературе, его взгляд на язык и историю Казахстана, патриотизм, материнство и семью. В третьем разделе описаны его сочинения, военные произведения, мемуары, стихи, пословицы, письма, статьи и газетные публикации.

В 2024 году состоялась торжественная церемония открытия Почётного консульства Казахстана в регионе Гурия, который известен своими морскими и горными курортами Уреки, Бахмаро и Шекветили. На мероприятии присутствовали заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили, мэр города Озургети Автандил Талаквадзе, депутаты Парламента Грузии и сакребуло (местного самоуправления), а также представители общественно-политических и деловых кругов. Почетным консулом назначен известный грузинский предприниматель Гоча Чхаидзе.

В 2024 году ведущее японское издательство выпустило путеводитель «Globe Trotter Central Asia 2025-26», который представляет подробную информацию о туризме и культуре Казахстана и стран Центральной Азии.

Путеводитель на японском языке поможет туристам из этой страны более глубже узнать Казахстан и планировать свои путешествия. Глава путеводителя «Globe Trotter Central Asia 2025-26» посвящена Казахстану и охватывает ключевые аспекты, которые заинтересуют японскую аудиторию: от экономики и культуры до гастрономических традиций Казахстана. В издании уделено внимание национальным символам и валюте страны, особенностям обычаев казахского народа.