24 человека погибли в ДТП за три дня в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Несмотря на проводимую работу по профилактике ДТП, ситуация на дорогах страны остается сложной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Несмотря на то, что за шесть месяцев мы смогли сохранить жизни порядка полторы тысячи человек, за прошедшие выходные, а точнее за три дня, мы потеряли 24 человека, 167 – получили травму. Особую тревогу вызывают участившиеся ДТП, повлекшие гибель трех и более человек. Все они совершены на загородных трассах», – сообщила старший инспектор по особым поручениям КАП МВД Актоты Боранова.

Так, 15 июля в области Абай водитель автомашины Lada, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание. В результате ДТП трое погибли, двое получили различные травмы.