24 человека эвакуировали из-за пожара в пятиэтажке в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Огнеборцы СКО эвакуировали 24 человека при пожаре. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В 6 часов 46 минут на телефон 101 поступило сообщение о том, что в городе Петропавловске, в 5-этажном жилом доме с квартиры на втором этаже идет дым.

По прибытию в 6 часов 53 минуты было установлено, что происходит сильное задымление на балконе квартиры.

В результате слаженых действии личного состава огнеборцев с места возгорания спасен мужчина, 1928 г.р, эвакуировано 23 человека по лестничному маршу.

На месте работали 3 единицы техники и 9 человек личного состава службы пожаротушения. Огонь ликвидирован в 7 часов 4 минуты.

МЧС напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил пожарной безопасности.