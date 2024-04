24 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День профессиональных административных работников

Отмечается каждый год в среду последней полной недели апреля. К празднованию присоединяются все работники административных структур и офисов, от ресепшионистов до помощников руководителей, которые выполняют широкий спектр обязанностей.

Всемирная неделя иммунизации

Проводится во второй половине апреля по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Изначально это мероприятие называлось Европейской неделей иммунизации и охватывало, соответственно, только страны Старого Света, однако постепенно к ней присоединились и другие континенты.

Проведение Недели призвано привлечь внимание общественности к иммунизации как одной из главных профилактических мер, позволяющих уберечь человечество от инфекционных заболеваний.

Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира

Учрежденный резолюцией A/RES/73/127 Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2018 года впервые отмечался 24 апреля 2019 года.

Основными целями, преследуемыми ООН при установлении нового праздника стали: стремление популяризировать любые инициативы на благо мира и мирные способы урегулирования конфликтов разного уровня и характера, начиная от политического, идеологического и экономического противостояния, и заканчивая противостоянием религиозного или этнического характера.

Международный день солидарности молодежи

Впервые отмечался в 1957 году. Инициатором проведения этого дня стала Всемирная федерация демократической молодежи - международная молодежная организация левого толка, продолжавшая дело Коммунистического интернационала молодежи.

Впервые его отмечали в 1957 году под названием «Международный день солидарности молодежи в борьбе против колониализма, за мирное сосуществование». Но со временем первоначальное название сократили до первых четырех слов.

Международный день скульптуры

Ежегодный праздник, учрежденный Международным центром скульптуры (International Sculpture Center) в 2015 году. Его задача - популяризовать скульптуру как вид искусства и помочь людям как можно больше узнать о знаменитых скульптурных шедеврах.

СОБЫТИЯ

В 1990 году в республике был учрежден пост Президента Казахской ССР, на сессии Верховного Совета им был избран Нурсултан Назарбаев. 25 октября 1990 года Верховный Совет Казахстана принял «Декларацию о государственном суверенитете Казахской ССР».

В 1995 году за героизм и отвагу, проявленные на полях сражений во Второй мировой войне, звания «Халық Қаһарманы» были удостоены Касым Кайсенов, Алексей Кулаков и Мурдин Тайпов.

В 1996 году Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву были вручены в соответствии с действующим в республике законодательством официальные знаки отличия высшего должностного лица государства - орден «Алтын қыран», нагрудный знак и штандарт Президента.

В 1996 году в алматинском парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев состоялось открытие Аллеи глав государств, где Президент Республики Казахстан и его супруга посадили молодые деревца.

В 1996 году в Турецкой Республике в рамках Дня Абая прошли мероприятия, посвященные творчеству Абая. В Анкаре была торжественно открыта новая школа, которой присвоили имя великого казахского поэта. При содействии посольства Республики Казахстан в Турции в ней был открыт музей Абая.

В 2005 году был образован Совет предпринимателей при Президенте Республики Казахстан, основные задачи которого - создание благоприятных правовых условий для диверсификации экономики, индустриализации промышленного сектора, поддержки и развития предпринимательства; создание условий, стимулирующих развитие рыночной экономики; улучшение инвестиционного климата в Республике Казахстан; рассмотрение и обсуждение по поручению Президента Республики Казахстан иных важных вопросов в сфере предпринимательства и инвестиционной политики.

В 2010 году Парк Победы в Таразе был назван именем Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы. Переименовать парк Победы в «Парк Победы имени Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы» предложил городской Совет ветеранов войны и труда в связи с тем, что в 2010 году исполнилось 100 лет со дня рождения известного народного полководца, и эта дата совпадает с празднованием 65-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В 2012 году фонд Мухтара Ауэзова учредил Почетный знак общественного признания «Кемеңгер». Автор - скульптор Марат Айнеков. Первым его обладателем решением общего собрания учредителей и попечителей фонда признан известный казахстанский ученый, академик Мурат Гильманов, разработки которого в области нанотехнологий известны во всем мире.

В 2015 году в Иордании казахстанские спецназовцы завоевали свой первый кубок на соревнованиях «Warrior-2015». Команда из спецподразделения Министерства обороны РК завоевала третье место в самом основном и сложном этапе - «Королевское испытание».

В 2019 году ученица 12 класса Назарбаев интеллектуальной школы физико-математического направления города Шымкент Арайлым Азимхан получила приглашение на поступление в 8 вузов мира. Это Queen Mary, Bristol, Kingston в Англии, New York Institute of Technology и The New School в США, John Cabo в Италии, Monash в Австралии и American University of Paris во Франции. Чтобы получить приглашение от лучших вузов мира выпускница НИШ ФМН Шымкента прошла специальные тестовые задания. По результатам экзамена SAT Reasoning она набрала 1280 балов, а средний балл IELTS у нее 7 из 9.

В 2020 году отмечалось 1300-летие памятника в честь Бильге Тоньюкука - выдающегося государственного деятеля в истории тюркского мира. В связи с этим Международная Тюркская академия объявила официальное открытие Года Тоньюкука и провела международную онлайн-видеоконференцию «Цивилизация Великой степи: наследие Тоньюкука и современный тюркский мир».

1300-летие памятника в честь Бильге Тоньюкука под эгидой ЮНЕСКО отметили Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Монголия.

В 2023 году три номинации завоевали школьники из Казахстана на всемирном чемпионате FIRST World Championship, прошедшем в американском Хьюстоне. Особую награду «Core Values Award» за энтузиазм, дух сотрудничества и взаимоуважение в самой младшей возрастной категории от 6 до 10 лет получила команда Adeptus Mechanicus из Алматы. В ней состояли учащиеся начальных классов. Их проект стал одним из лучших среди всех представленных инновационных проектов и технических разработок.

Команда Play 4 Energy из школы LEAS завоевали высокую техническую награду «Robot Design Award» в средней возрастной категории от 10 до 16 лет. Они продемонстрировали превосходные навыки программирования и инженерии, создав высокопрочного и эффективного робота со способностью выполнения сложных задач.

Высокой судейской награды «Motivate Award Finalist» в старшей возрастной категории от 12 до 18 лет удостоилась команда AENTA из РФМШ города Алматы.