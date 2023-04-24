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Три награды завоевали казахстанские школьники на всемирном чемпионате по робототехнике в США

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
24 Апреля 2023, 08:50
Три награды завоевали казахстанские школьники на всемирном чемпионате по робототехнике в США Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сразу три номинации завоевали казахстанские школьники на всемирном чемпионате FIRST World Championship, прошедшем в американском городе Хьюстон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Особую награду «Core Values Award» за высокий энтузиазм, дух сотрудничества и взаимоуважение в самой младшей возрастной категории от 6 до 10 лет получила команда Adeptus Mechanicus из Алматы. В ней состояли учащиеся начальных классов. Их проект стал одним из лучших среди всех представленных инновационных проектов и технических разработок.

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Команда Play 4 Energy из школы LEAS завоевала высокую техническую награду «Robot Design Award» в средней возрастной категории от 10 до 16 лет. Они продемонстрировали превосходные навыки программирования и инженерии, создав высокопрочного и эффективного робота со способностью выполнения сложных задач.

Высокой судейской награды «Motivate Award Finalist» в старшей возрастной категории от 12 до 18 лет удостоилась команда AENTA из РФМШ города Алматы. Помимо создания и зрелищной игры роботов, ребята активно продвигают STEM-культуру и внедряют принципы FIRST в своей школе. Как отметили члены международного жюри, команда показала высокий профессионализм на мировой арене. Отметим, школьники проводят бесплатные фестивали и тренинги, где обучают своих ровесников азам робототехники и программирования.

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«Ребята показали отличные результаты и достойно представили нашу страну. Мы благодарны всем, кто причастен к победе наших учеников! Это начало большого и плодотворного пути в развитии STEM в Казахстане», — сказал сооснователь общественного фонда USTEM Robotics Нурдаулет Досмагамбет.

Напомним, состав сборной был сформирован на центрально-азиатских играх FIRST Central Asia, прошедших при поддержке Министерства просвещения в феврале этого года.

«Это была непростая гонка среди участников из 110 стран. Мы гордимся, что наши дети показали высочайший профессионализм и получили свои заслуженные награды. Верим, что их яркий пример станет мотивацией для всех школьников страны», — отметила руководитель лаборатории педагогического мастерства РНПЦ «Дарын» Айгуль Каракулова.

Всего во всемирном чемпионате по робототехнике приняли участие 36 тысяч детей. Честь страны защищали около 50 казахстанских школьников.

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