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    11:23, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    2392 человека с «красным» статусом выявили в Алматинской области

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области «Ashyq» зафиксировал 2392 человека с «красным» и 816 посетителей с «желтым» статусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В области 9029 объектов являются участниками пилотного проекта «Ashyq». Мониторинговой группой охвачено 5277 субъектов малого и среднего бизнеса, были выявлены факты недобросовестного использования приложения, соответственно 997 участников проекта были исключены из «Ashyq».

    «По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности за период с 10 июня по 17 сентября 2021 года выявлено 3208 нарушений гражданами области санитарно-карантинного режима. В том числе, зафиксировано 2392 человека с «красным» и 816 посетителей с «желтым» статусом. Наложено 94 штрафа в отношении лиц с «красным» статусом на сумму 4 112 970 тенге. Также выдано 312 постановлений с требованиями о необходимости соблюдения условий домашнего карантина в отношении граждан с «желтым» статусом», - отметили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области.

    Ранее в ДСЭК области сообщили, что за период с 1 по 17 сентября зарегистрировано 583 случая заболевания коронавирусной инфекцией среди школьников.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматинская область
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