2392 человека с «красным» статусом выявили в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области «Ashyq» зафиксировал 2392 человека с «красным» и 816 посетителей с «желтым» статусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В области 9029 объектов являются участниками пилотного проекта «Ashyq». Мониторинговой группой охвачено 5277 субъектов малого и среднего бизнеса, были выявлены факты недобросовестного использования приложения, соответственно 997 участников проекта были исключены из «Ashyq».

«По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности за период с 10 июня по 17 сентября 2021 года выявлено 3208 нарушений гражданами области санитарно-карантинного режима. В том числе, зафиксировано 2392 человека с «красным» и 816 посетителей с «желтым» статусом. Наложено 94 штрафа в отношении лиц с «красным» статусом на сумму 4 112 970 тенге. Также выдано 312 постановлений с требованиями о необходимости соблюдения условий домашнего карантина в отношении граждан с «желтым» статусом», - отметили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области.

Ранее в ДСЭК области сообщили, что за период с 1 по 17 сентября зарегистрировано 583 случая заболевания коронавирусной инфекцией среди школьников.



