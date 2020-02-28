239 млрд предусмотрено для строительства 31 больницы – Елжан Биртанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о планах по строительству новых больниц и других объектов медицинской инфраструктуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По инфраструктуре. В 2017 году мы проводили анализ и показали, что степень износа зданий и оборудования достаточно высока. Был составлен перспективный план развития инфраструктуры до 2026 года, он ежегодно обновляется. В соответствии с этим планом, за три года построено 399 объектов, строительство идет с нарастанием. В основном это объекты сельского здравоохранения, ПМСП», - сказал Елжан Биртанов на коллегии Министерства здравоохранения.

Он напомнил о том, что на уровне городов идет оптимизация и интеграция больниц.

«Порядка 80 больниц были объединены, это позволило повысить коечную мощность и экономнее распределять средства, направляемые на финансирование стационарной медицинской помощи. В целом уже разработан на долгосрочную перспективу четкий план развития инфраструктуры, есть три уровня развития. За счет бюджетных инвестиционных проектов планируется 31 объект, предусмотрено 239 млрд тенге. Это ряд объектов областного и республиканского значения, а также строительство взамен порядка 15 изношенных районных больниц», - отметил министр.

Он рассказал еще о двух крупных пулах строительства объектов.

«Кроме того, большой пул объектов (порядка 435), реализуемых из местного бюджета и в рамках ГЧП. В основном это объекты сельского здравоохранения и первичной сети. Третий крупный пул – это 20 объектов на сумму 1,7 трлн тенге. Это так называемая программа больничного ГЧП. Мы об этой программе уже рассказали, суть ее заключается в том, чтобы 40 устаревших изношенных больниц на уровне областных центров заменить на 20 новых больниц, с учетом роста городов, таких как Нур-Султан, Туркестан, Алматы. Это позволит фактически полностью модернизировать базовую сеть стационаров в стране, где оказываются основные виды стационарной медицинской помощи», - подчеркнул глава ведомства.

По его словам, это порядка полумиллиона пациентов и 260 тысяч операций в год.

«Реализация программы в рамках новой госпрограммы до 2025 года, по ряду проектов уже начаты работы в рамках ГЧП - в Петропавловске, в Туркестане и Нур-Султане, подписаны дорожные карты. Уже ведется их реализация», - заключил Е. Биртанов.