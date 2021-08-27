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239 человек эвакуированы из зоны происшествия в Жамбылской области

27 Августа 2021 02:05
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239 человек эвакуированы из зоны происшествия в Жамбылской области

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 239 эвакуированных из зоны происшествия размещены в специально оборудованных местах в Таразе и в селе им. Б. Момышулы Жуалинского района. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

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«В областном центре подготовлено более 400 мест для эвакуированных из зоны аварии. Дополнительно может быть развернуто еще 1000 койко-мест.

221 человек уже размещены в специально оборудованных местах в городе Таразе. Также 18 человек были размещены в соответствующих зданиях в селе им. Б. Момышулы Жуалинского района», - сообщает пресс-служба Минобороны.

Специально для предоставления информации по волнующим граждан вопросам, связанных с этой ситуацией:

- можно позвонить на номер 109;

- можно отправить сообщение на линию WhatsApp 8-778-810-91-09.

Также можно позвонить на горячую линию по телефону 8 (7262) 51-41-67.

В областном центре подготовлено более 400 мест для эвакуированных из зоны аварии. Дополнительно может быть развернуто еще 1000 койко-мест.

Глава Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, министр обороны Нурлан Ермекбаев и министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин на данный момент находятся на месте происшествия для уточнения плана дальнейших действий.

Минобороны РК, ранее комментируя ситуацию в Жамбылской области сообщали, что взрывы прекратились, но пожар еще не потушен.

Однако после этого прогремел еще один взрыв, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в регионе.


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#Жамбылская область   #Происшествия   #Акимат   #Взрыв   #Пожар   #Минобороны РК  
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