237 человек погибли в Сирии в результате землетрясения в Турции

АММАН. КАЗИНФОРМ - Более 237 человек погибли в понедельник в подконтрольных правительству районах Сирии в результате землетрясения, эпицентр которого находился на юго-востоке Турции, недалеко от границы между двумя странами, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на министерство здравоохранения Сирии.

Министерство заявило, что землетрясение затронуло большинство районов Сирии, наибольшее количество жертв зафиксировано в провинциях Латакия, Хама, Тартус и Алеппо.

«639 раненых и 237 смертей зафиксировано в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус», - сообщается в заявлении министерства здравоохранения.

Местные СМИ сообщают об обрушении 8-этажного дома в городе Хама в центральной части Сирии в результате землетрясения.

Сирийская организация гражданской обороны, известная как «Белые каски», действующая в районах, контролируемых сирийской оппозицией, заявила о наличии обрушений жилых домов в результате землетрясения и наличии пострадавших под завалами. , что привело к десяткам смертей и сотням раненых, передает CNN.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции рано утром в понедельник и ощущалось на Кипре, в Ливане, Сирии, Иордании, Ираке и Египте.

«Министерство мобилизовало все государственные и частные медицинские учреждения во всех провинциях, где осуществляется управление медицинскими автоколоннами, включая автомобилей скорой помощи, мобильных клиник. Все они были отправлены в пострадавшие районы», - сообщается в заявлении сирийского минздрава.

Заместитель министра здравоохранения Ахмед Дамирия заявил, что в отделениях скорой помощи больниц во всех провинциях страны была повышена готовность. Кроме того, были мобилизованы группы реагирования, которые доставляют раненых в больницы.

Президент Сирии Башар Асад провел экстренное заседание Совета министров, чтобы обсудить ущерб от землетрясения, обрушившегося на страну, и необходимые меры, передает агентство SANA.

По итогам заседания был разработан план действий в чрезвычайной ситуации на национальном уровне, руководство которым возложено на центральный оперативный штаб.

Министерство обороны Сирии объявило мобилизацию своих частей, соединений и учреждений во всех провинциях для оказания экстренной помощи и неотложной помощи для пострадавших от землетрясения.

«Афтершоки были и будут происходить, но они намного слабее, чем сила произошедшего землетрясения, и граждане, покинувшие свои дома, могут вернуться в них, если они не пострадали, потому что все последующие афтершоки слабее по интенсивности», - сообщил генеральный директор Национального центра сейсмологии Сирии доктор Раед Ахмед.

C его слов, это землетрясение является самым сильным в стране с 1995 года.

В провинции в районе Пазарджык провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции в 4:17 произошло землетрясение магнитудой 7,4. После землетрясения зафиксировано 32 афтершока. Магнитуда самого сильного составила 6,6.

В 04:26 произошло землетрясение магнитудой 6,4, эпицентр которого находился в районе Нурдагы Газиантепа.

В 04:36 в районе Ислахие Газиантепа землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано на глубине 9,77 километра.

Фото: BAKR ALKASEM/AFP via Getty Images