235 посетителей с «красным» и «желтым» статусом выявили в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области с помощью приложения «Ashyq» выявили 235 посетителей с «красным» и «желтым» статусом. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Сообщается, что в качестве альтернативы полного закрытия субъектов бизнеса и для частичного снятия ограничений с 14 апреля на территории Алматинской области стартовал пилотный проект «Ashyq».
На сегодняшний день по области работают с привилегиями – 1 045 объектов. С начала внедрения проекта мониторинговыми группами выявлены 87 нарушений, все они были исключены из проекта.
Кроме этого, при сканировании QR-кода по области выявлено 235 посетителей с «красным» и «желтым» статусом, из них «красный» статус был обнаружен у 69, «желтый» статус у 166 посетителей. К одному посетителю был применен протокол об административных правонарушениях на сумму 43 755 тенге по статье 425 часть 1 КоАП РК.
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