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235 млрд тенге перечислили в бюджет страны из Нацфонда в январе

9 Февраля 2023, 12:29
235 млрд тенге перечислили в бюджет страны из Нацфонда в январе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке РК также сообщили об увеличении объема валютных активов Нацфонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объем валютных активов Национального фонда, согласно предварительным данным, на конец января составил 57,6 млрд долларов США, увеличившись за прошедший месяц на 1,9 млрд долларов США», - сообщила заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова.

Одним из факторов, которые способствовали росту активов, являются поступления в Национальный фонд. Валютные поступления в фонд в январе составили 329 млн долларов США.

«В прошлом месяце из Нацфонда в республиканский бюджет перечислено 235 млрд тенге в виде трансфертов. В этих целях на внутреннем валютном рынке продано 228 млн долларов США. Основная часть средств для трансфертов выделена за счет тенговых поступлений в фонд», - добавила представитель Нацбанка.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова сообщила о результатах продажи субъектов квазигоссектора в январе. По ее словам, в течение января продажи субъектов квазигосударственного сектора (КГС) составили 453 млн долларов США.


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