234 Центра поддержки семей откроют в Казахстане до 2025 года

21 Декабря 2022, 15:33

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На площадке Службы центральных коммуникаций подведены итоги деятельности Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК за уходящий год. Сенатор, заместитель председателя Комиссии Ляззат Сулеймен сообщила о том, что 234 Центра поддержки семей откроют в стране до 2025 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ляззат Сулеймен отметила, что в этом году члены Комиссии побывали в 18 регионах страны и выслушали пожелания и жалобы жителей. По словам спикера, в результате встреч с населением была проведена соответствующая работа. Сенатор также добавила, что планируется открыть 234 Центра поддержки семей за три года.

«Ведется работа по созданию Центров поддержки семей. В стране функционируют 34 таких Центра. Однако этого недостаточно. До 2025 года планируем открыть 234 Центра поддержки семей. Это, конечно же, требует дополнительных средств», - пояснила Ляззат Сулеймен на брифинге в СЦК.

По ее словам, депутаты предложили проект закона, направленный на усиление института семьи. Сенатор заявила, что проект закона может быть рассмотрен и принят в дальнейшем.

Фото: chicagoildivorcelawyer.com