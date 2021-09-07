233 незаконных тоя выявлено в ходе рейда в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области с начала года применено 233 административных взыскания по проведению тоев, узату, кудалык и дней рождения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области сообщили, что на время усиления карантина проведение массовых семейных и коллективных мероприятий были разрешены только на открытом воздухе, но население и предприниматели продолжают нарушать правила.

«С целью контроля за соблюдением населения санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий, по Алматинской области были созданы 268 мониторинговых групп при местных исполнительных органах. За время их работы было проведено 28 463 рейдов, где было охвачено 152 288 объекта, выявлено 1369 нарушений карантинного режима. Применены административные взыскания на 735 объектах на сумму 89 миллионов тенге. Если 233 из них были составлены на объекты общественного питания, то 592 протокола были составлены на физические лица за не соблюдение карантинного и масочного режима», - уточнили в ДСЭК.

С ноября 2020 года по сегодняшний день выявлено 28 фактов злостных правонарушений в Енбекшиказахском (13), Ескельдинском (1), Жамбылском (2), Талгарском (4) районах, а также в городах Капшагай (1), Талдыкорган (6), Текели (1). По 18 объектам направлены письма в территориальные органы прокуратуры, на 16 объектах назначены и проведены внеплановые проверки, выдано 12 предписаний, 5 являются физическими лицами, привязанными к объектам. Всего составлено 25 протоколов, в том числе на ИП - 13, на физические лица – 12 протоколов на общую сумму 5 799 260 тенге.

Также по Алматинской области созданы координационные центры, с начала года в центры поступило 156 экстренных извещений, из них на объекты общепита – 90, на увеселительные объекты – 4.

Напомним, в Алматинской области зарегистрировано 45 282 лабораторно подтвержденных случаев КВИ. Помимо этого более 1800 посетителей с «красным» и «желтым» статусом выявили с помощью «Ashyq» в Алматинской области.