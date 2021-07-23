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230 случаев КВИ зарегистрировано за сутки в Алматинской области

23 Июля 2021 11:54
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230 случаев КВИ зарегистрировано за сутки в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области за последние сутки зарегистрировано 230 случаев коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона сообщили, что по состоянию на 23 июля в области зарегистрировано 30 102 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 19 363.

Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели увеличился с 0,4% до 0,6%. Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском - 1,2%, Балхашский - 0,7%, Енбекшиказахский - 0,7%, Илийский - 0,8%, Карасайский - 1,1%, Каратальском - 0,7%, Райымбекском – 1,0%, Талгарском 0,7% районах.

За последние сутки зарегистрировано 230 случаев КВИ, темп прироста – 0,8%, из них 196 симптомных (85,2%) и 34 бессимптомных (14,7%) случаев. Заболевших детей до 14 лет - 22.

На сегодня выписаны с выздоровлением - 27 424, за сутки из стационара выписано 11 пациентов, снято с домашней изоляции – 32 человека.


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#Алматинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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