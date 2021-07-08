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    11:31, 08 Июль 2021 | GMT +6

    230 кандидатов в сельские акимы зарегистрировано в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 230 кандидатов в сельские акимы зарегистрировано в Туркестанской области. Об этом сообщил председатель Туркестанской областной территориальной избирательной комиссии Алибек Умралиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» выступил с инициативой о необходимости введения прямых выборов сельских акимов.

    В целях реализации поручения Главы государства 25 июля текущего года пройдет первый этап выборов сельских акимов. В настоящее время в систему административно-территориального устройства Туркестанской области входит 181 сельский округ. В этом году выборы сельских акимов будут проводиться на 264 избирательных участках в 63 сельских округах.

    «25 июля текущего года жители 60 сельских округов сделают свой выбор. На сегодняшний день зарегистрировано 230 кандидатов в сельские акимы. Из них 76 - кандидаты от зарегистрированных политических партий, 154 - самовыдвиженцы.

    Регистрация кандидатов от политических партий и отдельных граждан продлится до 14 июля», - сказано в сообщении пресс-служба акима области.

    Напомним, 13 апреля в Мажилисе Парламента РК состоялась презентация проекта Конституционного закона с поправками в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан».

    15 января Глава государства заявил, что после выборов акимов сельских округов можно будет перейти к выборам акимов сел. 25 мая Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

    Также сообщалось, что 836 акимов будут избираться прямым голосованием в Казахстане.


    Теги:
    Туркестанская область Регионы Казахстана Выборы акимов Акимат Политика Выборы
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