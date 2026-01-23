23 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

64 года назад (1962) родилась УЛКЕНБАЕВА Айгуль Наримановна — кюйши, домбрист, заслуженная артистка Республики Казахстан, лауреат государственной молодежной премии «Дарын».

Фото из архива Айгуль Улкенбаевой

Родилась в Атырауской области. Окончила Алматинское музыкальное училище, факультет народных инструментов Алматинской государственной консерватории (ныне Казахская национальная консерватория).

Творческая деятельность: домбристка в составе Казахского академического оркестра народных инструментов (1979-1989); ассистентура-стажировка в Казахской национальной консерватории (1989-1991); преподаватель, доцент Казахской национальной консерватории (1993); преподаватель «Школы-студии имени Айгуль Улкенбаевой» (2006).

В ее репертуаре имеются народные кюи («Ақсақ құлан», «Ел айрылған» и другие), произведения казахских народных композиторов (Даулеткерей, Дина Нурпеисова, Казангап, Курмангазы, Махамбет), а также мангистауских кюйши (Есбай, Есир, Кулшар, Ускенбай и других), современных композиторов («Аққу» Н. Тлендиева, «Күй ана» и «Шалқыма» А. Жайымова), а также русские, зарубежные классические произведения.

В 2002 году во Дворце Республики (Алматы) состоялся сольный творческий концерт под названием «Құлағыңнан кетпесін». В 2012 году в театре оперы и балета имени Абая (Алматы) прошел сольный творческий концерт «Айгүл — күйге бар әлем тамсанады…», в 2013 году — сольный творческий концерт «Айгүл — күйге бар әлем тамсанады…» состоялся в центральном концертном зале «Казахстан» в городе Астане.

Кюи в исполнении Айгуль Улкенбаевой вышли в свет на аудиокассете «Күй — ана» (2000), двойном диске под названием «Құлағыңнан кетпесін» (2002) и видеокассете «Құлағыңнан кетпесін» (2003), а также появились диски «Ақ Шолпан», «Ирең» (2008), книга «Күй ғұмыр» (2011, издание «Сардар»), диск «Айгүл — күйге бар әлем тамсанады…» (в сопровождении джаз-рок группы) (2013).

Распоряжением Президента Республики Казахстан от 30 декабря 2024 года присуждена государственная стипендия в области культуры на 2024 год.

52 года назад (1974) родился АБИБУЛЛАЕВ Алтай Ибрагимулы – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Словения.

Фото: МИД РК

Родился в Кызыл-Ординской области. Окончил Институт международных отношений факультета политологии и журналистики Варшавского университета, Польша (1997), магистр международных отношений, специалист в области международных политических и экономических отношений. Дипломатический ранг: Чрезвычайный и Полномочный Посланник II класса (2022)

Трудовая деятельность: референт, атташе Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1997-1999); третий, второй секретарь Посольства Республики Казахстан в Польше (1999-2004); советник Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2004-2005); советник, советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Польше (2005-2007); советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Республике Австрия (2007-2008); временный поверенный в делах Республики Казахстан в Хорватии по совместительству (2008-2009); советник-посланник Постпредства Республики Казахстан при ОБСЕ (2008-2009); советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Республике Австрия, Постоянного Представительства РК при международных организациях в г. Вене, а также Временный Поверенный в делах РК в Хорватии (2009-2011); заместитель председателя КМИ МИД РК, председатель Комитета международной информации и Официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан (09.2011-01.2013); официальный представитель - заместитель Директора Службы центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан (01.2013-04.2014); заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по связи и информации (2014); член Совета Директоров Республиканской газеты «Егемен Қазақстан» и АО «РТРК «Казахстан» (2014); посол по особым поручениям, официальный представитель Министерства иностранных дел РК (04.2015-05.2016); Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Польша (05.2016-02.2017); председатель Правления, Член Совета Директоров НАО «Центр по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога» (06.2019-01.2021); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан (01.2021-2022); Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Хорватия (2022-2023); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Боснии и Герцеговине, Черногории (2022-2023); преподаватель польского университета WSB Merito, Варшава (2024); сотрудник и директор по GR KMG Rompetrol, Румыния (2023-2025).

На занимаемой должности - с октября 2025 года.

51 год назад (1975) родился АБДРАХИМОВ Габидулла Рахматуллаевич – вице-председатель Samruk-Kazyna Construction.

Фото: primeminister.kz

Родился в Чимкентской (ныне Туркестанская) области. Окончил Казахский государственный аграрный университет, экономист-бухгалтер (1996); Немецкую высшую школу государственного управления по программе «Болашак», магистр государственного администрирования (1997-1999).

Трудовой стаж: ассистент в Казахском государственном аграрном университете (1996-1997); главный специалист, начальник отдела, советник председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (1999-2001); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (2001-2003); председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (2003-2005); первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (2005-2008); председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (01.2008-10.2008); руководитель канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2008-2012); председатель Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции (2012-2013); заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (2013-2015); аким города Шымкент (08.2015-10.2017); секретарь партии «Нұр Отан» (10.2017-06.2018); аким города Шымкент (2018-2019); советник Премьер-министра Республики Казахстан (2019-01.2021); вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан (2021).

На занимаемой должности - с января 2026 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2006), медалью «Астананың 10 жылдығы» (2008).

49 лет назад (1977) родился ЕСЕНБАЕВ Асылбек Есимканович — заместитель акима Актюбинской области.

Фото: аппарат акима Есильского района города Астаны

Родился в Актюбинской области. Окончил Казахскую Государственную Академию управления имени Т.Рыскулова, специальность «Экономист» (1998). Кандидат политических наук.

Трудовая деятельность: научный сотрудник Института развития Казахстана; Аналитического центра «Стратегия» (2001-2005); научный сотрудник Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК; советник Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (2005-2009); руководитель управления жилья и строительства города Астаны; председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру» (2009-2022); аким района Есиль города Астаны (02.2022-02.2024).

На занимаемой должности с февраля 2024 года.

45 лет назад (1981) родился МАУЛЕШЕВ Арман Ахметжанович — генеральный директор АО «КазАзот».

Фото: kazazot.kz

Родился в Западно-Казахстанской области. Окончил КазЭУ им. Т. Рыскулова, специальность «Финансы и кредит»; КазНТУ им. К. Сатпаева, специальность «Международный нефтебизнес»; магистратуру в РГУ нефти и газа им. Губкина, специальность «Управление нефтегазовым бизнесом».

Трудовая деятельность: управляющий компании JSC UzenMunaiGas (2003-2007); директор по маркетингу JSC OrdabasyMunaiGas (2007-2012); директор по маркетингу компании JSC Maten Petroleum (2013-2018); генеральный директор компании Oil Preparation Terminal (2015).

На занимаемой должности — с июля 2018 года.

37 лет назад (1989) родился АКЖАРОВ Бахытжан Кожанбердыулы — аким Турксибского района города Алматы.

Фото: Gov.kz

Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «бакалавр международных отношений»; магистр гуманитарных знаний. Доктор философии (PhD).

Трудовая деятельность: ведущий специалист Государственного фонда развития молодежной политики, главный специалист, начальник отдела по работе с вузами и молодежными организациями управления по вопросам молодежной политики города Алматы (2008-2012); начальник отдела информационной политики и мониторинга СМИ, заместитель руководителя управления внутренней политики, руководитель отдела социально-культурной сферы, заместитель руководителя аппарата акима Алматы, руководитель управления жилья и жилищной инспекции Алматы (2012-2019).

На занимаемой должности — с января 2020 года.

Награжден юбилейными медалями.