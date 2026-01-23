23 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День ручного письма (День почерка)

Праздник призван напомнить всем о важности ручного письма, несправедливо забытого сегодня из-за обилия цифровой и печатной информации.

Инициатором дня стала Ассоциация производителей пишущих принадлежностей, которая и провозгласила датой «рукописного» праздника 23 января. Интересно, что 23 января родился один из видных американских государственных деятелей — Джон Хэнкок (1737-1793), который первым поставил свою подпись под Декларацией независимости. Подпись Хэнкока была крупной и размашистой, что и прибавило авторитета ее автору.

СОБЫТИЯ

В 1982 году в Казахском академическом театре оперы и балета состоялась премьера оперы С. Мухамеджанова «Ақан сері — Ақтоқты» (либретто Габита Мусрепова), посвященной жизни и творчеству акына и композитора Акана сері. Главные партии в опере исполняли заслуженные артисты Казахстана Хорлан Калиламбекова и Кенжегали Мыржыкбаев.

В 1992 году Совет Безопасности Организации Объединенных Наций на своем заседании одобрил без голосования резолюцию о принятии Республики Казахстан в члены ООН. Полноправным членом мирового сообщества Казахстан стал 2 марта 1992 года.

В 1995 году в Брюсселе было подписано Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС.

В 2007 году в Усть-Каменогорске перед зданием Восточно-Казахстанского государственного университета состоялась торжественная церемония открытия памятника Сарсену Аманжолову, чье имя с осени 2003 года носит вуз.

Скульптурная бронзовая фигура памятника выполнена по проекту известных казахстанских архитекторов — заслуженного деятеля искусств Казахстана, лауреата Государственной премии РК, профессора Ескена Сергебаева и лауреата международной премии имени Жамбыла Бакытжана Абишева. Стилизованная раскрытая книга у основания надписи выполнена из гранита, а высота комплекса составляет 4,8 метра.

Сарсен Аманжолович Аманжолов (1903-1958) — видный ученый-тюрколог, один из основоположников казахского языкознания. Разработал основы казахской грамматики для начальных, средних и высших учебных заведений, основы казахской письменности (алфавит и орфография), основные принципы казахской терминологии, основы казахской диалектологии. Составил и редактировал орфографический, русско-казахский, русско-казахский военный и русско-казахский сельскохозяйственный словари.

В 2008 году в целях формирования и продвижения принципов корпоративной социальной ответственности субъектами частного предпринимательства Республики Казахстан и стимулирования внедрения наилучшего опыта в этой сфере установлено ежегодное проведение конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз».

В конкурсе могут принимать участие организации всех форм собственности, он проводится на всей территории Республики Казахстан.

В 2010 году в американском городе Нью-Йорке состоялось торжественное открытие Генерального консульства Республики Казахстан. Открытие Генерального консульства РК в столице мирового бизнеса и финансов способствует дальнейшему развитию стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки, а также расширению присутствия РК в политическом, экономическом и культурном пространстве США.

В 2013 году в Алматы прошла церемония гашения почтовых марок, посвященных чемпионам лондонской Олимпиады-2012.

Марки выполнены офсетным способом в четыре краски, перфорация гребенчатая, номинал 150 тенге, размер — 28×40, тираж 30 тысяч листов. Художник Куат Ибрайшин. К почтовой марке изготовлен штемпель гашения.

В 2015 году в целях совершенствования системы государственного премирования за достижения в области науки и техники, литературы и искусства были учреждены государственные премии.

Государственная премия в области науки и техники имени аль-Фараби присуждается гражданам Республики Казахстан за разработку и организацию производства новых видов техники, материалов и технологий на уровне или выше мировых аналогов.

Государственная премия в области литературы и искусства присуждается гражданам Республики Казахстан за выдающиеся произведения в области литературы и искусства, признанные особо ценным вкладом в развитие отечественной культуры.

В 2017 году в Астане состоялась международная встреча по межсирийским переговорам. Участие в переговорах подтвердили представители правительства Сирии, сирийской оппозиции, России, Турции, Ирана, США, а также спецпосланник по Сирии Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

Столица Казахстана была выбрана для проведения этой встречи в качестве нейтральной для всех сторон территории. Переговоры проходили за закрытыми дверями.

В 2017 году в Абу-Даби прошел мировой тур Abu Dhabi Grand Slam-2017 с общим призовым фондом 155 000 долларов, где восточноказахстанец, депутат областного маслихата Айдос Сериккалиулы завоевал золотую медаль в весовой категории +100 кг по бразильскому джиу-джитсу. В турнире принимали участие 1 135 участников из 52 стран мира.

В 2019 году в столичном павильоне «Нұр әлем» выставочного комплекса ЭКСПО-2017 прошла торжественная церемония открытия Года молодежи «Тәуелсіздіктің ұрпақтары». В течение года прошла реализация ряда мер, направленных на всестороннюю поддержку государственной молодежной политики.

В 2020 году в Усть-Каменогорске состоялось открытие информстудии «Абай» и презентация романа Мухтара Ауэзова «Абай жолы», выполненная библиотекарями на специальном тифлокомплексе рельефно-точечным шрифтом Брайля на казахском языке. Были напечатаны все четыре тома, при этом из-за специфики рельефно-точечного шрифта получилась 21 книга.

В 2020 году Международное информационное агентство «Казинформ» подписало меморандум о сотрудничестве с итальянским информационным агентством ANSA.

— Мы подписываем соглашение с ведущими и крупными информационными агентствами мира. Казинформ является пятым по счету агентством после France Press, EFE, ТАСС, Синьхуа, с которым мы подписываем меморандум. Мы очень рады и уверены, что сотрудничество между двумя агентствами даст возможность нашим читателям глубже понять друг друга и расширить сотрудничество в таких направлениях, как бизнес и туризм, — отметил глава итальянского информагентства Стефано де Алессандри.

ANSA — ведущее информационное агентство Италии, которое освещает национальные и международные мероприятия. Информагентство владеет 22 собственными офисами по всей территории страны и осуществляет свою деятельность более чем в 80 городах 74 стран мира.

В 2021 году в Алматы доставили престижную награду Taurus Мировой академии каскадеров (США), полученную Жайдарбеком Кунгужиновым и командой Nomad Stunts за постановку трюков в фильме «Томирис» производства киностудии «Казахфильм».

В номинации «Лучшая постановка трюков в иностранном фильме» казахстанский постановщик трюков Жайдарбек Кунгужинов боролся с коллегами, работавшими над фильмами «Спасти Ленинград» (Россия), «Захар Беркут» (Украина), «Касабланка» (Египет) и «Первый Король Рима» (Италия).

В 2024 году специалисты Национального центра рукописей и редких книг Казахстана опубликовали копию произведения великого мыслителя, ученого Ходжи Ахмета Яссауи. Оригинал книги «Рисала Мират аль Кулуб» написан в ХІІ веке арабской графикой на тюркском языке и состоит из трех глав. В произведении описываются гуманистические ценности справедливости, честности и добра. Сейчас специалисты изучают, насколько копия рукописи XVIII века, которую нашли в библиотеке Конгресса США в Вашингтоне, отличается от оригинала.