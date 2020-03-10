23 тысячи квартир в рамках госинвестиций планируют построить в Казахстане в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году стоит задача построить за счет всех источников финансирования 15 млн кв. метров нового жилья, или 150 тыс. жилищ. В рамках госинвестиций - 1,3 млн. кв. метров жилья, или 23 тыс. квартир, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

«Для повышения доступности жилья с 2017 года реализуется Госпрограмма жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер», которая направлена на широкие слои населения и предлагает различные механизмы поддержки доступности жилья и строительного сектора. Главная особенность и цель программы - сделать так, чтобы государство как можно меньше участвовало в жилищном строительстве и чтобы развивался рыночный механизм. Это достигается за счет привлечения частных инвестиций и накоплений населения», - сообщили в ведомстве.

В 2019 году инвестиции в жилищное строительство увеличились на 17% и составили 1 трлн 423,1 млрд тенге.

Значительный объем инвестиций позволил по Госпрограмме «Нұрлы жер» сдать рекордные 13,1 млн кв. м жилья и обновить жилищный фонд республики на 115,8 тыс. жилищ. Это 43,4 тыс. индивидуальных домов и 72,4 тыс. квартир в многоквартирных домах.

Больше всего жилья построено в городах-мегаполисах (Нур-Султан -1,8 млн кв. м, Алматы - 2,1 млн кв. м), Мангистауской (1,2 млн кв. м) и Актюбинской (1,0 млн. кв. м) областях.

В Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях преобладает индивидуальная застройка территорий.

В целом, годовой план достигнут за счет повышения темпов строительства в других регионах.

Жилищные вопросы граждан - приоритетная задача государства. Через механизмы действующих программ обеспечивается доступность жилья для всех казахстанцев, с различным уровнем доходов.

В рамках повышения обеспеченности населения жильем до 30 кв. м на человека к 2030 году планируется рост объема ввода нового жилья ежегодно на 8-10%.

В 2019 году за счет средств государственного бюджета построено и приобретено 796,9 тыс. кв. метров арендного жилья без права выкупа или 13 954 квартир, в том числе: для социально уязвимых слоев населения – 283,6 тыс. кв. метров жилья или 5 901 квартира; для малообеспеченных многодетных семей – 378,7 тыс. кв.метров жилья или 5 523 квартир, в сего за счет всех источников финансирования обеспечено жильем 7 387 многодетных семей; для работающей молодежи – 134,6 тыс. кв. метров жилья или 2 530 квартир.

За счет выпуска ценных бумаг акиматов областей и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент построено 633,0 тыс. кв. метров кредитного жилья или 10 600 квартир.

В текущем году стоит задача построить за счет всех источников финансирования 15 млн. кв. метров нового жилья или 150 тыс. жилищ. В рамках госинвестиций - 1,3 млн. кв. метров жилья или 23 тыс. квартир.

Показателем эффективности Госпрограммы «Нұрлы жер» является то, что на 1 тенге госинвестиций в среднем привлекаются 5 тенге частных инвестиций.

В рамках Госпрограммы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» за счет господдержки будут обеспечены: арендным жильем без права выкупа 12,7 тыс. семей или 709,8 тыс. кв. метров жилья: 5,6 тыс. квартир или 274,2 тыс. кв. метров жилья предоставляется для социально уязвимых слоев населения, более 6 тыс. квартир или 395,6 тыс. кв. метров жилья будет предоставлено многодетным семьям.

Кроме того, в текущем году планируется выделение дополнительных средств, что позволит обеспечить еще 4 тыс. многодетных семей арендным жильем.

По итогам 2020 года планируется обеспечить жильем 10 тыс. многодетных семей, 1 тыс. арендных квартир объемом 40 тыс. кв. метров запланировано приобрести работающей молодежи в городах - миллионниках Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

Кроме того, сейчас прорабатываются вопросы выделения дополнительных средств, что позволит обеспечить в текущем году 3 тыс. работающей молодежи арендным жильем. Также будет предложено к выкупу 10,4 тыс. кредитных квартир за счет выпуска ценных бумаг акиматов или 625,8 тыс. кв. метров жилья.

Развитию темпов жилищного строительства способствуют меры господдержки, оказываемые за счет финансирования государством строительства социального жилья, инженерных коммуникаций и кредитования населения.

Этому способствует активная деятельность АО «ЖСБК». 10,6 тыс. кредитных квартир построено для вкладчиков Жилстройсбербанка и участникам программы «7-20-25».

Одобрены 5,0 тыс. заявок малообеспеченных семей на получение льготного займа Жилстройсбербанка. Займы под 2% получили более 4,2 тыс. многодетных, неполных семей и семьи, имеющих детей с инвалидностью.

Для обеспечения выкупа кредитного жилья акиматам выдано порядка 5,0 тыс. займов Жилстройсбербанка под 5%.

14 тыс. граждан улучшили жилищные условия в рамках ипотечной программы «7-20-25».