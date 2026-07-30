23 тур Казахстанской футбольной Премьер-лиги перенесли на другую дату

Казахстанская федерация футбола объявила о переносе всех матчей 23 тура Казахстанской Премьер-лиги на другую дату, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно ранее утвержденному календарю, 23 тур КПЛ должен был быть сыгран 23 августа. Однако, из-за того, что на этот день в Казахстане назначены выборы в Курултай, Министерство туризма и спорта распорядилось перенести все спортивные соревнования, запланированные на 23 августа 2026 года.

— В связи с этим матчи 23-го тура чемпионата Казахстана среди клубов Премьер-лиги состоятся в другие даты. О новых сроках проведения матчей 23-го тура будет сообщено дополнительно, — заявили в КФФ.

Отметим, что благодаря переносу игр 23 тура, алматинский «Кайрат», участвующий в квалификации европейский клубных турниров, может получить возможность не проводить матч внутреннего первенства между играми плей-офф отбора в еврокубки. Аналогичную возможность может получить и костанайский «Тобол», если сумеет дойти до стадии плей-офф квалификации Лиги конференций.

Напомним, что соперником «Кайрата» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов-2026/27 будет болгарский клуб «Левски».