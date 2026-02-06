Медпомощь за неделю понадобилась 2,3 тысячам жителей СКО с симптомами ОРВИ

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО, всего отобрано 380 проб на негриппозные вирусы. Среди положительных результатов выявлены риновирусы – 58 %, или 28 заболевших. Основная часть заразившихся – дети в возрасте до 4 лет.

Диагноз «бокавирус» поставлен 10 пациентам, преимущественно, взрослым. Аденовирус выявлен у 4 человек, все заболевшие – дети до 14 лет. Также зарегистрировано 6 случаев заражения РС-вирусом.

С начала эпидсезона в области ОРВИ переболели около 49 тысяч человек, что на 9 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них порядка 32 тысяч, или 65% – дети до 14 лет.

Только за прошедшую неделю с симптомами ОРВИ за медицинской помощью обратились 2,3 тысячи жителей. При этом уровень заболеваемости простудными заболеваниями снизился на 7%.

Специалисты рекомендуют соблюдать меры неспецифической профилактики: по возможности избегать мест массового скопления людей, использовать маски, соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены. Врачи также советуют укреплять иммунитет, соблюдать режим труда и отдыха, а также придерживаться полноценного питания, богатого витаминами, особенно витамином C.

